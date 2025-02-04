Ситуацию прокомментировали в патрульной полиции.

История началась в воскресенье, 2 февраля, с рядового нарушения правил дорожного движения. Вечером патрульные остановили нарушителя на Мерседесе и во время проверки выяснилось, что он находится в розыске за уклонение от воинской обязанности по ст. 210 КУоАП.

Его попытались отвезти в ТЦК, но водитель уехал с места остановки и заехал в паркинг ЖК «Капитан», где закрылся в автомобиле и вызвал на помощь адвокатов и других людей, которые пытались отвлечь от него внимание полицейских.

Более 10 часов подряд полицейские продолжали “дежурить” возле автомобиля нарушителя и разговаривали с людьми, которые собрались в паркинге.

А когда водитель сдался, его сопроводили в больницу и передали районному ТЦК и СП.

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