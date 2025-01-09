Олег Кипер о мобилизации: «были элементы саботажа» (видео)

Об этом он заявил накануне в эфире Новини.LIVE, сообщает Телеграм-канал «Одеське життя».

По словам главы ОВА, после смены руководства Одесского ТЦК темпы призыва в армию в области существенно увеличились, и на сегодняшний день уже заметны «положительные новости».

«Была цифра, которую не перепрыгивали, выдавали как под копирку полгода. Когда сменили руководство, совсем иначе поехало. В три, пять, шесть раз начали выполнять задания, мобилизовать людей», – заявил Кипер.

При этом он полагает, что случаи насильственной мобилизации в области немногочисленные.

«Бывает такое, что люди в розыске находятся. И эти случаи единичны», – отметил глава Одесской ОВА.

По его словам, нужно акцентировать внимание на положительных примерах, а не сосредотачиваться на единичных негативных случаях.

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