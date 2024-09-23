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Глава одесского ТЦК рассказал о «бусификации» и своей зарплате

Глава одесского ТЦК рассказал о «бусификации» и своей зарплате

Начальник Одесского областного ТЦК Юрий Пуйко заявил, что видеоролики силовой мобилизации в городе»играют на руку врага», а люди, которые их снимают, делают это по заказу.

Слово «бусификация», которое приобрело популярность во время действия закона об обновлении персональных данных как характеристика силовой мобилизации, надо искоренить из употребления.

Об этом в интервью проекту Ukrainian Witness рассказал начальник Одесского областного территориального центра комплектации и соцподдержки полковник Юрий Пуйко.

Он отметил, что распространению этого термина и соответствующих видео способствовали российские телеграм-каналы, которые освещают только ту информацию, которую они хотят видеть и которую хотят донести до общества.

«С этим вопросом надо бороться, надо искоренять это слово (бусификация. — Ред.), потому что у нас в роликах, которые попадают в Интернет, информация освещается не полностью. Освещается только та информация, которая играет на руку нашему врагу», — сказал Пуйко.

Он заверил, что по каждому такому случаю проводятся специальные служебные проверки и служебные расследования. Обычно такие случаи освещены недостоверно — нет начала конфликта и нет его окончания. Люди, которые снимают конфликты с ТЦК, делают это на заказ.

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По словам военкома, 90% личного состава ТЦК — военнослужащие, которые прошли войну, пришли ранеными и с ощущением несправедливости.

«Когда граждане, здоровые ребята, военнообязанные начинают не то, чтобы самому явиться в ТЦК, пройти ВВК… специально на публику начинают играть на руку врагу и, соответственно, в это время по указанию там или по заданию кто-то проводит видеосъемку. Случаев таких есть много», — заявил Пуйко.

Военнослужащий также добавил, что созданы специальные подразделения, занимающиеся противодействием российским ИПСО.

На вопрос журналистов о размере заработной платы одесский военком ответил, что получает меньше, чем военные, которые проходят службу в боевых частях, то есть его зарплата не дотягивает до 30 тысяч гривен.

При этом Юрий Пуйко не озвучил конкретную сумму, добавив, что сотрудники ТЦК «справляются».

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Напомним, предшественник Пуйко — Евгений Борисов, который обогатился на более 140 млн гривен и во время войны обманом ездил отдыхать в Испанию и на Сейшелы, предстанет перед судом.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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