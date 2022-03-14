Одесские лица войны: отложила книги и пошла вязать мешки с песком

Ольга – библиотекарь. Казалось бы, неужели есть более мирная, более далекая от войны профессия? Но сегодня это не имеет значения. Важно только неукротимое желание украинцев победить в этой безумной войне, развязанной из-за нездоровых амбиций одного президента, даже человеком его назвать язык не поворачивается. А вот украинцы своими действиями ежесекундно доказывают, что они – люди, причем с большой буквы! «Одесская жизнь» рассказывает о некоторых из них.

Ольга родом из Житомирской области. Училась в Киевском институте культуры, а после практики, которая по странной причине проходила в зоне Чернобыльской АЭС (в 1986 году, после взрыва), девушке предложили по распределению поехать в Одессу. Фанатка футбольных матчей, она с удовольствием согласилась переехать в город «Черноморца», хотя и за «Динамо» болеть тоже собиралась. Так, с 1987 года Ольга работает в одной из одесских библиотек. И без Одессы своей жизни уже не представляет.

Мы познакомились в 2014 году. Тогда Ольга была среди тех, кто активно помогал раненым, оказавшимся в Одесском военном госпитале: оставалась на дежурства в палатах, собирала посылки солдатам, готовила еду и даже организовывала культурную программу для выздоравливающих украинских воинов. Позже мы встречались в библиотеке и на разных культурных мероприятиях. И всегда Олина улыбка заряжала хорошим настроением и дарила радость. И даже в этот раз наша встреча уже во время войны стала в некотором роде отдушиной.

«Эта война для меня началась еще в 2014 году. Поэтому 24 февраля я уже точно знала, что нужно и важно что-то делать. То, что можешь и умеешь. Поэтому сегодня я… на море».

Поначалу Ольга отправилась плести маскировочные сетки. Но в результате волонтеры решили разделиться, и часть из них отправилась на пляжи Одессы. Собранный в мешки песок перевозят на стратегически важные участки и используют в качестве условных защитных щитов.

Оля рассказывает, что поднимать эти мешки девочкам не разрешают, только раскрывать, подавать и завязывать.

«Когда любишь свою страну и свой город:

приходишь грузить мешки с двумя детками;

между процедурами в офтальмологической клинике присоединяешься к волонтерам;

встречаешь друзей и знакомых на каждом шагу;

с радостью кричишь: «Русский военный корабль, иди на….!»

И это при том, что Ольга не приемлет ругательств в обычной мирной жизни. Но послание кораблю уже превратилось в своеобразный девиз не только одесситов, но и тех, кто что-то хочет сказать россиянам, рвущимся нас «освобождать».

В перерывах между работой Оля рассказывает о том, какие прекрасные презентации книг и душевные встречи проходили в библиотеке еще не так давно. И о планах, которые мечтает осуществить как можно скорее. Сразу после победы.

«Есть такая мировая тенденция, что читать стали меньше, да. Появилось много других источников информации или вариантов досуга. Но, хочу подчеркнуть, что вот здесь, на пляже, я встретила уже много наших читателей, которые интересуются, когда можно будет обменять взятые раньше книги. На встречи с писателями приходит молодежь. На презентациях книг, а мы всегда выбираем кого-то действительно интересного, всегда много людей. Поэтому мы даже во время войны планируем онлайн-лекции и продолжаем работать дальше».

Температура воздуха в день нашей встречи достигала всего двух градусов выше нуля. А ощущалась – как минус шесть. А все радовались, что наконец-то потеплело. Но тут, пожалуй, дело даже не в мартовском солнце, а в самой атмосфере. Здесь десятки и десятки людей – разных возрастов, профессий, социального положения – заняты делом. Причем, каждый на своем месте: одни носят мешки с песком, другие их завязывают, третьи готовят чай/кофе и разносят фрукты всем участникам. Каждые 20-30 минут все поют гимн Украины, а потом отправляют русский корабль и русского солдата по обозначенному адресу. Здесь нет места сомнениям и тревогам, хотя, конечно, понятно, что не мирная жизнь заставила одесситов «рыть Черное море». Но в компании единомышленников на свежем воздухе нельзя не зарядиться оптимизмом и верой в скорую победу.

13 марта советник офиса президента Алексей Арестович подчеркнул в своем очередном интервью, что сейчас началась вторая фаза войны, когда может появиться чувство «зневіри». И это нормально. Приходит усталость и некоторое разочарование. Но в такие моменты, несмотря ни на что, важно быть сильнее своих эмоций и постараться искать хорошее и верить в хорошее. Иначе можно провалиться в совершенно депрессивное состояние, которое станет вашей личной трагедией.

Пока еще не время расслабляться. Нужно быть сильным. И, если вы не на фронте, время занять себя – работой, волонтерством, заботой о близких – с целью сохранить наш тыл и психологическое здоровье. А, например, физическая работа на море в хорошей компании принесет вам приятную усталость и чувство собственной полезности. Берегите себя и свой город. Все будет Украина!

Фото автора, картинки с цитатами Шевченко с Facebook-страницы Инны Звездун