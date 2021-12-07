Почему рабочие видеочаты в Zoom вызывают стресс и как с этим бороться?

Во время пандемии COVID-19 общение людей по видеосвязи стало обычным явлением. Дистанционная работа и ежедневные виртуальные планерки уже никого не удивляют. Но врачи и психологи отмечают, что люди устают от видеоконференций и могут испытывать стресс от такого вида общения.

Давайте разберемся, почему видеосвязь может негативно влиять на психическое здоровье и можно ли этого избежать.

Что не так с Zoom и другими видеочатами?

Zoom, Skype, Google Duo и другие платформы для видеоконференций — это всего лишь инструменты для общения. Все они похожи друг на друга, имеют одинаковый интерфейс. На экране мы видим лица собеседников крупным планом, а также свое отражение.

Профессор Стэнфордского университета Джереми Бейленсон считает, что современные видеочаты в том виде как они представлены, могут вызывать у людей «невербальную перегрузку». В своем исследовании он разобрал и оценил Zoom по его отдельным техническим аспектам. Профессор подчеркнул, что ничего не имеет против этой программы и сам ей активно пользуется. На ее примере он хотел показать, что видеоконференции могут быть более изнурительными, чем встречи в реальной жизни.

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Что значит «невербальная перегрузка»?

Невербальное общение часто называют языком тела. Это передача информации с помощью жестов, мимики, положения тела в пространстве. Профессор Бейленсон в своем исследовании указывает на интересный факт: общение по видеосвязи напоминает разговор в тесном лифте. Мы видим лицо человека на экране крупным планом, как будто с расстояния в 30 см.

В реальной жизни это очень близкий контакт. Находясь в тесном лифте, люди стараются опустить глаза, чтобы не нарушать личные границы. Во время видеосвязи собеседникам приходится смотреть на говорящего, чтобы считывать невербальные сигналы. По мнению профессора Бейленсона, мозг воспринимают чрезмерную близость чужого лица, как напряженную ситуацию. Это вызывает дискомфорт и тревожность. Кстати, слово zoom с английского так и переводится — увеличение.

При личной встрече невербальное общение происходит естественным образом. Мы редко сознательно следим за жестами и мимикой человека. Но в Zoom и других видеочатах нам приходится внимательно всматриваться в лицо человека, чтобы ничего не упустить. Кроме того, дополнительная нагрузка ложится на отправление обратных невербальных сигналов собеседнику. Мы можем долго и преувеличенно кивать в камеру, выражая согласие, либо смотрим прямо в «глазок», чтобы создать ощущение зрительного контакта. Такой постоянный контроль самого себя и собеседника создает дополнительную нагрузку для мозга, что может привести, в конечном итоге, к «невербальной перегрузке», уверен профессор Джереми Бейленсон.

Какие еще причины могут вызывать усталость от видеоконференций?

Люди слишком долго смотрят на свое отражение в программе. Это может негативно влиять на самооценку, потому что проводить много времени у зеркала не совсем естественно для человека. В США за время пандемии выросло количество обращений к дерматологам и пластическим хирургам. Людям не нравится их морщины, они переживают из-за своей кожи и формы носа. Стоит отметить, что камеры в телефонах и ноутбуках часто показывают искаженное изображение. Чем ближе к объекту, тем сильнее картинка может отличаться от реальности. Вглядываясь в свое искаженное отражение, люди могут испытывать тревогу и неудовлетворенность.

Еще одна причина усталости от виртуального общения — снижение подвижности. Нужно все время быть в области видимости камеры, стараясь не отклоняться от центра, не вертеть головой и не менять положение тела. Что касается реального общения или обычного разговора по телефону, то мы больше двигаемся и чаще меняем свою позу.

Как можно уменьшить усталость от видеочатов?

В недавнем исследовании говорится, что женщины устают от Zoom в два раза чаще мужчин. Ученые предположили, что это может быть связано с так называемым «сфокусированным вниманием на себе». Возможно, женщины больше склонны думать о том, как ведут себя перед камерой. Эксперты рекомендуют разрешить сотрудникам иногда выключать камеры, а также планировать дни без видеоконференций.

Чтобы не отвлекаться на свое отражение, можно перевести изображение в режим мини-окна или полностью скрыть самопросмотр.

Профессор Стэнфордского университета Джереми Бейленсон также рекомендует уменьшить размер изображения других участников встречи. Чужие лица станут едва различимыми и не смогут нарушить в ваше личное пространство.

Если вам совсем не комфортно общаться по видеосвязи, то можно об этом прямо сказать. Психическое здоровье важнее чужого мнения или внутреннего устава компании.

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