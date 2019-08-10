Плачьте на здоровье: почему полезно плакать?

Человек плачет от совершенно противоположных ощущений и эмоций – горя и радости, боли и переживаний. Этот феномен заинтересовал ученых еще в древние времена. Так что же такое плач и зачем природа наградила человека такой способностью?

Избавляемся от «лишних» химических веществ

Слезы почти полностью состоят из воды и небольшого количества кальция, натрия и магния. Также в слезах есть лизоцим, придающий им антибактериальные свойства, и маслянистая основа – олеамид. Глазная жидкость выполняет несколько важных функций: снабжает роговицу глаза питательными веществами, очищает поверхность глазного яблока и поддерживает его нормальную работу.

Слезы, выделяющиеся для увлажнения и защиты глаз, называются физиологическими, а те, которые связаны с переживаниями, – эмоциональными. По химическому составу эмоциональные слезы отличаются от физиологических, например, тех, что вызваны едким запахом лука. Эмоциональные слезы более вязкие и лучше заметны на коже, а еще в них больше белков. Таким образом организм избавляется от «лишних» химических веществ, которые выделились при стрессе, и тех, что имеются в организме в избытке.

Меньше ссоримся

Слезные железы здорового человека за год вырабатывают в среднем полстакана слез. Стресс увеличивает их количество, а некоторые болезни уменьшают. Например, при аутоиммунном заболевании, которое называется «синдром Шегрена», люди вообще не плачут. При этом они страдают не только от дискомфорта, связанного с сухостью глаз. Им сложнее понять и выразить свои чувства и эмоции, избежать ссор и наладить отношения с окружающими. Похожие затруднения испытывают и те, кто страдает заболеваниями, вызванными стрессом, – язвами желудка и колитами. Эти люди также плачут намного реже и часто не понимают эмоций окружающих.

Быстрее восстанавливаемся после стресса

Плач – функция, жизненно необходимая здоровой психике человека. Это ее защитная реакция на любые переживания – как отрицательные, так и положительные, а слезы помогают организму быстрее восстановиться после стресса. При этом плачут люди неодинаково, и на частоту плача влияют гормоны: тестостерон может подавлять плач, а пролактин – провоцировать. Однако психологи считают, что «виновны» в этом еще и сложившиеся в обществе стереотипы: слезы у мужчины осуждаются и считаются проявлением слабости, и поэтому представители сильного пола стараются не плакать, хотя такое желание появляется у мужчин не намного реже, чем у женщин. Ученые также называют это одной из причин, почему мужчины живут меньше женщин: тот, кто больше плачет, испытывает меньше стрессов. Кстати, жители благополучных европейских стран плачут чаще – там это не осуждается обществом.

Боремся с физической болью

Слезы уменьшают психологическое напряжение, а во время плача в человеческом организме высвобождается гормон эндорфин, который называют гормоном счастья.

Когда человек плачет, уменьшается физическая боль, что также связано с нашей гормональной системой: организм, измученный болью, начинает вырабатывать энкефалин, который является самым настоящим природным анестетиком.

Как и пот, слезы выводят из организма вредные токсины и служат отличным дезинфицирующим средством для глаз. Кроме того, слезы помогают снизить кровяное давление.

На заметку

Избавляемся от стресса без слез

Помассируйте мочки ушей – этот способ за несколько секунд поможет снять напряжение.

Выпейте какао – в нем содержится большое количество магния, который, как известно, благоприятно влияет на нервную систему.

Примите душ – теплая вода поможет смыть неприятности, которые произошли за день, а заодно расслабит напряженные мышцы.

Обнимайтесь с близкими – при телесном контакте снижается уровень гормона стресса кортизола

Фото: sekretik.net