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5 правил, которые помогут успокоиться во время стресса

5 правил, которые помогут успокоиться во время стресса

Нам приходится сталкиваться со стрессом каждый день. Кто-то с ним справляется за считанные минуты, а кто-то становится его заложником надолго. Вот несколько советов, как побороть негативные эмоции.

СТРЕСС • правило №1 – медитация

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Несколько минут практики в день могут помочь снизить напряжение и сделают вас более устойчивым к стрессу. Просто сядьте на пол, закройте глаза, постарайтесь оставить все свои проблемы в стороне и расслабьтесь. Также специалисты советуют представлять что-то приятное или как теплый невидимый шар катается по вашей спине и расслабляет ее.

СТРЕСС • правило №2 – дыхательные упражнения

В сложной ситуации сделайте пятиминутный перерыв и сосредоточьтесь на своем дыхании. Глубокое дыхание противостоит влиянию стресса, замедляя частоту сердечных сокращений и понижая кровяное давление. Сделайте глубокий вдох через нос, немного задержите воздух в легких и медленно выдыхайте через рот. Можно выдыхать через коктейльную трубочку. Этот метод также помогает снизить частоту курения.

СТРЕСС • правило №3 – хорошая музыка

Прослушивание успокаивающей музыки может снизить артериальное давление, частоту сердечных сокращений и беспокойство. Создайте свой список из ваших любимых оптимистичных песен, и прослушивайте их. Можете подпевать. Также в борьбе со стрессом помогают звуки природы, например, плеск волн океана.

стресс

СТРЕСС • правило №4 – движение

Введите в свою жизнь побольше различных движений. Выберите для себя наиболее интересный и подходящий вариант. Например, вы можете чаще ходить пешком, подниматься домой без использования лифта, заниматься йогой по утрам. А еще можно танцевать под любимые песни дома у зеркала или во время готовки и уборки, это тоже спасает от негативных эмоций.

СТРЕСС • правило №5 – разговор по душам

Семья и близкие люди, которым вы доверяете, – один из лучших инструментов борьбы со стрессом. Многие специалисты советуют: для того, чтобы снять напряжение, нужно просто выговориться и проявить свои чувства. Поговорите с кем-то и поделитесь тем, что происходит. Возможно, благодаря этому разговору вы не только расслабитесь, но и придумаете новое решение проблемы.

Ранее мы рассказывали, как «антистрессовое питание» поможет успокоить нервы и держать эмоции под контролем.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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