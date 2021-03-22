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Мифы и правда о вакцинах и вакцинации от коронавируса в Украине

Мифы и правда о вакцинах и вакцинации от коронавируса в Украине

Первую прививку от коронавируса в Украине сделали 24 февраля. Однако еще до начала вакцинации стали появляться ложные слухи о вакцине, которые у многих вызывают растерянность и тревогу.

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В Министерстве здравоохранения Украины опубликовали самые распространенные мифы о вакцинации и вакцине «Ковишилд», а также объяснения врачей, почему этим слухам не стоит верить.

Вакцина «Ковишилд» не имеет ничего общего с «АстраЗенекой»

В Украине прививки делают вакциной, разработанной англо-шведской компанией  AstraZeneca («АстраЗенека»). Изготавливает вакцину известный производитель лекарственных препаратов индийский Институт сыворотки крови. В его исполнении вакцина имеет название Covishield («Ковишилд»). Это местное название британской вакцины «АстраЗенека», одобренной Всемирной организацией здравоохранения. Другими словами, «Ковишилд» – это та самая «АстраЗенека», только произведенная на индийском предприятии. То, что индийская вакцина, которую закупила Украина, абсолютно идентична препарату от «АстраЗенека», подтвердила и посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

Индийские вакцины хуже, чем произведенные в Европе

Индия – известный производитель вакцин. А индийский Институт сыворотки крови, где непосредственно изготавливают вакцины, считается крупнейшим производителем в мире. Он экспортирует свою продукцию в 140 стран. Много лет эти вакцины используются и в Украине, которая закупает в Индии прививки против дифтерии, столбняка и коклюша. Кстати, их качество подтвердили лаборатории Всемирной организации здравоохранения.

вакцина от коронавируса

Вакцина от коронавируса. Фото: Freepik

Вакцина от коронавируса изменяет гены

На самом деле вакцины от коронавируса (РНК-вакцины) не могут изменить гены человека, так как не проникают в ядро клетки, где расположена наша ДНК. В составе такой вакцины нет специальных ферментов, как, например, у вируса иммунодефицита человека. Поэтому она никак не может повлиять на наш генетический код. Любая вакцина всего лишь вводит в организм «инструкцию» для иммунной системы. По этой «инструкции» она будет вырабатывать антитела против возбудителей того или иного заболевания.

Вакцина может вызвать рассеянный склероз

Еще несколько месяцев назад, во время тестирования вакцины «АстраЗенека», у одного из испытуемых действительно обнаружили рассеянный склероз. Также во время испытаний зарегистрировали случай воспаления спинного мозга. Однако после проведения необходимых исследований выяснили, что ни один, ни другой случай с воздействием вакцины никак не связаны.

В результате прививки можно заболеть коронавирусом

Никакая прививка ни при каких условиях не способна вызвать заболевание, с которым призвана бороться. Это же касается и коронавируса. Дело в том, что вакцина от коронавируса не содержит живой вирус. Упрощенно это выглядит так. В составе вакцины находится неопасный  фрагмент болезнетворного микроорганизма, который содержит антиген. В ответ наша иммунная система вырабатывает специфические антитела против этого микроорганизма или вируса.

Если же после вакцинации человек получил положительный результат теста, значит, он заразился еще до того, как сделал прививку, или тогда, когда антитела еще не успели выработаться. Напомним, что вакцинация на сегодняшний день – это самый эффективный способ избежать заболевания и уменьшить последствия пандемии.

Читайте также: Вакцинация от COVID-19: кому и когда можно привиться без очереди.

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Ирина Сорокина
Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

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