Субсидия: как правильно подать документы и не получить отказ при назначении

Кто может получить субсидию на коммунальные услуги

При расчете жилищной субсидии с октября учитываются доходы членов домохозяйства за I и II кварталы 2023 года. Доходы в виде пенсии учитываются в размере начисленной пенсии за август текущего года.

На отопительный период расчет жилищной субсидии будет произведен в автоматическом режиме (без обращения граждан) для всех, кому была назначена жилищная субсидия на неотапливаемый период, и тем, у кого размер субсидии составил 0,00 гривны.

При каких условиях могут отказать в назначении субсидии

Субсидию могут не назначить, если имеет место:

неправомерное получение других видов социальной помощи;

получение платежей за коммунальные услуги в других местах проживания;

использование субсидии на другие цели, чем оплата коммунальных услуг;

приобретение нового авто, недвижимости, наличие депозита более чем на 100 тысяч гривен;

долг за коммуналку (более 680 гривен);

неправомерное использование жилья, являющегося объектом субсидирования;

изменение состава домохозяйства, площади жилья, места жительства или регистрации без уведомления соответствующих органов;

если хотя бы один из взрослых членов семьи не учится, официально не работает и не имеет статуса безработного.

Кроме того, пособие может быть отменено, если доход домохозяйства увеличился и расходы на коммуналку больше не превышают 15% среднемесячного совокупного дохода семьи.

Как оформить субсидию и какие нужны документы

Обращаться за назначением субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг можно в любом месяце в течение года. Оформляют ее в отделениях Пенсионного фонда по месту жительства. Также обратиться за субсидией можно по упрощенной процедуре онлайн. В частности, через веб-сайты Пенсионного фонда или «Дія».

Для назначения субсидии нужно предоставить:

заявление на назначение субсидии;

декларацию о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии;

договор найма или аренды жилья при его наличии;

копию договора о реструктуризации задолженности по оплате коммунальных услуг, если такой факт имеется;

справку о доходах, информация о которых отсутствует в налоговой и пенсионном фонде;

справку ВПО — для соответствующих категорий граждан.

Важно знать, что в назначении субсидии могут отказать, если при заполнении декларации была допущена ошибка. Об ошибке в декларации заявителя должны уведомить уполномоченные органы. После этого нужно будет либо подать новую декларацию, либо внести недостающие данные.

Горячая линия по вопросам назначения субсидий

Для получения консультаций по начислению или не начислению субсидий можно обратиться на «горячую линию» Пенсионного фонда по телефону 0-800-503-753.