Кому и сколько доплачивают за возраст?

С апреля 2020 года в Украине были введены доплаты пенсионерам 80 лет и старше. Затем, в октябре 2021-го, возрастную надбавку установили пожилым людям от 75 лет до 79 лет. С октября 2022 года доплаты за возраст стали получать лица в возрасте 70-74 лет.

Сумма выплат разная у разной категории получателей: чем старше человек, тем она больше. Соответствующая надбавка устанавливается со дня достижения конкретного возраста. Периодически размеры выплат индексируют.

На сегодняшний день размер надбавки составляет:

для лиц от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен ;

; для лиц от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен ;

; для лиц от 80 лет и старше – 570 гривен.

Уточним, что право на такие доплаты имеют лица, чья пенсия не превышает 10 340,35 гривен.

Вы также можете узнать: