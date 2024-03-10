Петух-флюгер и рыба для красоты: семь мгновений одесской недели

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото, всего один миг… Какие они – мгновения недели с 4 по 10 марта?
4 марта
Этот известный одесский петушок-флюгер проживает на крыше дома в самом центре города. Кстати, недавно услышала, что он исполняет желания, как и чуть-чуть менее известный одесский флюгерный кот.
5 марта
Михайловский сквер: первые весенние хлопоты:
6 марта
А за окном – почти весна… Или уже настоящая?..
7 марта
Одесские скамейки бывают самыми разными… Эта, в тихом, центре, немного подняла настроение своей идеей:
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8 марта
– Это рыба?
– Рыба. Сами же видите. Как настоящая. Очень полезная мягкая игрушка.
– Что-то я раньше такого не видел. А подойдет для подарка, как думаете?
– Конечно!
– Вы сказали: «Полезная игрушка». А в чем польза?
– Ну конечно же, в красоте!..
9 марта
Бульвар Жванецкого… Одесские патриотические котики продолжают писать историю этой войны…
10 марта
Одесская Греческая площадь: в воскресенье таки немного потеплело…
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