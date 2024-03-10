Новости Одессы и Одесской области

Петух-флюгер и рыба для красоты: семь мгновений одесской недели

Петух-флюгер и рыба для красоты: семь мгновений одесской недели

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото, всего один миг… Какие они – мгновения недели с 4 по 10 марта?

4 марта

Этот известный одесский петушок-флюгер проживает на крыше дома в самом центре города. Кстати, недавно услышала, что он исполняет желания, как и чуть-чуть менее известный одесский флюгерный кот.

Фото дня в Одессе: петух-флюгер

5 марта

Михайловский сквер: первые весенние хлопоты:

Фото дня в Одессе: Михайловский сквер

6 марта

А за окном – почти весна… Или уже настоящая?..

Фото дня в Одессе: почти весна

7 марта

Одесские скамейки бывают самыми разными… Эта, в тихом, центре, немного подняла настроение своей идеей:

Фото дня в Одессе: скамейка в центре

Узнать о жизни нашего города, а также самые топовые мировые новости вы можете из публикаций телеграм-канала “Одесской Жизни”. Подписывайтесь и первыми будьте в курсе событий.

8 марта

На одесском Привозе:

– Это рыба?

– Рыба. Сами же видите. Как настоящая. Очень полезная мягкая игрушка.

– Что-то я раньше такого не видел. А подойдет для подарка, как думаете?

– Конечно!

– Вы сказали: «Полезная игрушка». А в чем польза?

– Ну конечно же, в красоте!..

Фото дня в Одессе: рыба в подарок

9 марта

Бульвар Жванецкого… Одесские патриотические котики продолжают писать историю этой войны…

Фото дня в Одессе: на бульваре Жванецкого

10 марта

Одесская Греческая площадь: в воскресенье таки немного потеплело…

Фото дня в Одессе: на Греческой площади

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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