Петух-флюгер и рыба для красоты: семь мгновений одесской недели

4 марта

Этот известный одесский петушок-флюгер проживает на крыше дома в самом центре города. Кстати, недавно услышала, что он исполняет желания, как и чуть-чуть менее известный одесский флюгерный кот.

5 марта

Михайловский сквер: первые весенние хлопоты:

6 марта

А за окном – почти весна… Или уже настоящая?..

7 марта

Одесские скамейки бывают самыми разными… Эта, в тихом, центре, немного подняла настроение своей идеей:

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8 марта

На одесском Привозе:

– Это рыба?

– Рыба. Сами же видите. Как настоящая. Очень полезная мягкая игрушка.

– Что-то я раньше такого не видел. А подойдет для подарка, как думаете?

– Конечно!

– Вы сказали: «Полезная игрушка». А в чем польза?

– Ну конечно же, в красоте!..

9 марта

Бульвар Жванецкого… Одесские патриотические котики продолжают писать историю этой войны…

10 марта

Одесская Греческая площадь: в воскресенье таки немного потеплело…

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