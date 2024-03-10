Півник-флюгер та риба для красоти: сім миттєвостей одеського тижня

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото, усього одна мить… Які вони – миттєвості тижня з четвертого по десяте березня?
4 березня
Цей відомий одеський півник-флюгер проживає на даху будинку у самому центрі міста. До речі, нещодавно почула, що він виконує бажання, як і трохи менш відомий одеський флюгерний кіт.
5 березня
Михайлівський сквер: перші весняні клопоти:
6 березня
А за вікном – майже весна… Чи вже справжня?..
7 березня
Одеські лавки бувають різними. Ця, у тихому центрі, трохи підняла настрій своєю креативною ідеєю:
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8 березня
– Це риба?
– Риба, самі ж бачите. Як справжня. Дуже корисна м’яка іграшка.
– Щось раніше я такого не бачив… Підійде для подарунка, як вважаєте?
– Звісно!
– Ви сказали: «Корисна іграшка». А у чому користь?
– Звісно, у красоті!..
9 березня
Бульвар Жванецького… Одеські патріотичні котики продовжують писати історію цієї війни…
10 березня
Одеська Грецька площа: у неділю таки трохи потеплішало…
Фото авторки