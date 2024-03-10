Півник-флюгер та риба для красоти: сім миттєвостей одеського тижня

4 березня

Цей відомий одеський півник-флюгер проживає на даху будинку у самому центрі міста. До речі, нещодавно почула, що він виконує бажання, як і трохи менш відомий одеський флюгерний кіт.

5 березня

Михайлівський сквер: перші весняні клопоти:

6 березня

А за вікном – майже весна… Чи вже справжня?..

7 березня

Одеські лавки бувають різними. Ця, у тихому центрі, трохи підняла настрій своєю креативною ідеєю:

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8 березня

На одеському Привозі:

– Це риба?

– Риба, самі ж бачите. Як справжня. Дуже корисна м’яка іграшка.

– Щось раніше я такого не бачив… Підійде для подарунка, як вважаєте?

– Звісно!

– Ви сказали: «Корисна іграшка». А у чому користь?

– Звісно, у красоті!..

9 березня

Бульвар Жванецького… Одеські патріотичні котики продовжують писати історію цієї війни…

10 березня

Одеська Грецька площа: у неділю таки трохи потеплішало…

Фото авторки