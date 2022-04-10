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Коты и кошки «нового формата» стали доброй приметой Одессы на военном положении

Коты и кошки «нового формата» стали доброй приметой Одессы на военном положении

Их становится все больше на наших улицах. Они стали доброй приметой сегодняшней Одессы — Одессы на военном положении. Это наши хвостатики «нового формата».

«Одесская жизнь» уже рассказывала, что на улицах города стали появляться изображения не совсем обычных котов. Все они — котики-патриоты, воинственные и мирные, вдохновляющие, а, главное, наши, патриотичные.

Автор хвостатиков, настроенных и решительно, и с надеждой, и с юмором – одесский художник Игорь Матроскин.

Эти настенные коты и кошки словно ведут свой военный дневник, вызывая и улыбку, и добрый настрой, и веру в нашу Победу.

Одесская областная универсальная научная библиотека им. М.Грушевского на своей странице в Facebook называет их одесскими котами-победителями и выражает радость, что один из них украшает стену возле библиотеки:

«Коты-победители появились на улицах Одессы. Их нарисовал художник Игорь Матроскин. Этот котик возле нашей библиотеки».

Ну а вы можете полюбоваться новой подборкой наших одесских котов «нового формата».

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Фото — Instagram // lbws_168

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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