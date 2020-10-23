На одесском балконе проживает кот-флюгер (фото)

Кот-очаровашка, всегда в прекрасном настроении, еще и большой трудяга живет в Одессе на балконе второго этажа в жилом доме по улице Преображенской. Этот герой Кошачьей тропы – из «недосчитанных» хвостатых одесских арт-объектов. И появился он не только что, а уже несколько лет кропотливо указывает, куда ветер дует: это кот-флюгер.

Совершенно случайно встретив одесского скульптора Татьяну Штыкало – автора абсолютного большинства наших котоскульптур, я, конечно же, первым делом стала интересоваться, когда, когда же мы станем свидетелями появления нового хвостатого творения, то есть, еще одного героя Кошачьей тропы.

О будущем хвостатике – это пока секрет, а вот благодаря нашей встрече я узнала о коте-флюгере, проживающем (кстати, уже давно) на обычном одесском балконе. Впрочем, какой же он обычный, если там обитает такое чудесное существо?!

В общем, иногда для того, чтобы узнать что-то новое (старое) в родном городе, нужно просто голову поднять повыше…

Ну а наша Кошачья тропа, оказывается, имеет еще одного героя. Одесский кот-труженик, кот-флюгер обитает на Преображенской, 40.

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