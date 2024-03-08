Цены на Привозе 8 марта: цветочный рай, звездные цены (фоторепортаж)

А что там на Привозе? А Привоз торгует! Несмотря ни на что. Он показался еще более активным, чем обычно. Потому что появился здесь вдобавок еще и свой цветочный бум. Продуктовый бум – в привычной форме: не менее активен.
Цветы, цветы….
Цветы – всюду. И не нужно даже идти в цветочные ряды на Екатерининскую. Ведь очень удобно: подснежники, мимозу, тюльпаны купить можно: рядом с зеленью, овощами-фруктами и даже… раками. Добавим еще «отдельную» продажу – и вот зачем вам топать к тем цветочным рядам?!
Слышу вопрос в тему:
– Вам черемшу или подснежники?.. Берите цветы у нас. У нас подешевле.
– Какой-то цветочный рай, – удивленно говорят потенциальные покупатели.
Остальные покупатели, которым не до цветочков, на эти «поляны» даже не смотрят. А вот о ценах пришлось услышать:
– Какие-то они сегодня звездные…
К сожалению, так и не узнала, в каком смысле они «звездные».
Кстати, что с «звездными» ценами?
Цены на овощи и фрукты на одесском Привозе
Овощи (цены за один килограмм)
- картофель – 25-35 грн;
- лук – 25-30 грн;
- помидоры – 60-130 грн;
- свекла – 25-30 грн;
- кабачки – 70-110 грн;
- огурцы – 70-140 грн;
- сладкий перец – 110-160 грн;
- баклажаны – 120-140 грн;
- капуста – 20-40 грн;
- капуста «молодая» – 70-90 грн;
- чеснок – 100-150 грн;
- морковь – 20-25 грн;
- черемша в пучках – 15-20 грн;
- редис в пучках – 30-40 грн;
- зелень в пучках «стартует» от 10-15 грн.
Фрукты (за один килограмм)
- яблоки – 20-35 грн;
- бананы – 45-70 грн;
- грейпфруты – 60-80 грн;
- гранаты – 90-150 грн;
- лимоны – 35-60 грн;
- мандарины – 35-70 грн;
- апельсины – 35-70 грн.
Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза
- яйца (десяток) – 43-65 грн;
- брынза – 150-210 грн;
- творог – 80-110 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина
- задняя часть – 250-270 грн;
- телячья шея – 200-210 грн;
- ребра – 140-150 грн;
- антрекот – 190-200 грн.
Свинина
- задняя часть – 160-180 грн;
- шея – 190-200 грн;
- лопатка – 150-160 грн;
- ребра – 180-190 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 100-220 грн;
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-250 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик – 70-90 грн;
- караси – 70-90 грн;
- лобан (он же морской пеленгас) – 70-120 грн;
- судак – 180-230 грн;
- карп – 90-130 грн.
Читайте также и сравнивайте: Цены на Привозе 1 марта: от дешевого до самого дешевого.
Фото автора