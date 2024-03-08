Цены на Привозе 8 марта: цветочный рай, звездные цены (фоторепортаж)

Цветы, цветы….

Цветы – всюду. И не нужно даже идти в цветочные ряды на Екатерининскую. Ведь очень удобно: подснежники, мимозу, тюльпаны купить можно: рядом с зеленью, овощами-фруктами и даже… раками. Добавим еще «отдельную» продажу – и вот зачем вам топать к тем цветочным рядам?!

Слышу вопрос в тему:

– Вам черемшу или подснежники?.. Берите цветы у нас. У нас подешевле.

– Какой-то цветочный рай, – удивленно говорят потенциальные покупатели.

Остальные покупатели, которым не до цветочков, на эти «поляны» даже не смотрят. А вот о ценах пришлось услышать:

– Какие-то они сегодня звездные…

К сожалению, так и не узнала, в каком смысле они «звездные».

Кстати, что с «звездными» ценами?

Цены на овощи и фрукты на одесском Привозе

Овощи (цены за один килограмм)

картофель – 25-35 грн;

лук – 25-30 грн;

помидоры – 60-130 грн;

свекла – 25-30 грн;

кабачки – 70-110 грн;

огурцы – 70-140 грн;

сладкий перец – 110-160 грн;

баклажаны – 120-140 грн;

капуста – 20-40 грн;

капуста «молодая» – 70-90 грн;

чеснок – 100-150 грн;

морковь – 20-25 грн;

черемша в пучках – 15-20 грн;

редис в пучках – 30-40 грн;

зелень в пучках «стартует» от 10-15 грн.

Фрукты (за один килограмм)

яблоки – 20-35 грн;

бананы – 45-70 грн;

грейпфруты – 60-80 грн;

гранаты – 90-150 грн;

лимоны – 35-60 грн;

мандарины – 35-70 грн;

апельсины – 35-70 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

яйца (десяток) – 43-65 грн;

брынза – 150-210 грн;

творог – 80-110 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

задняя часть – 250-270 грн;

телячья шея – 200-210 грн;

ребра – 140-150 грн;

антрекот – 190-200 грн.

Свинина

задняя часть – 160-180 грн;

шея – 190-200 грн;

лопатка – 150-160 грн;

ребра – 180-190 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 100-220 грн;

сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-250 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

толстолобик – 70-90 грн;

караси – 70-90 грн;

лобан (он же морской пеленгас) – 70-120 грн;

судак – 180-230 грн;

карп – 90-130 грн.

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