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Цены на Привозе 8 марта: цветочный рай, звездные цены (фоторепортаж)

Цены на Привозе 8 марта: цветочный рай, звездные цены (фоторепортаж)

А что там на Привозе? А Привоз торгует! Несмотря ни на что. Он показался еще более активным, чем обычно. Потому что появился здесь вдобавок еще и свой цветочный бум. Продуктовый бум – в привычной форме: не менее активен.

Цветы, цветы….

Цветы – всюду. И не нужно даже идти в цветочные ряды на Екатерининскую. Ведь очень удобно: подснежники, мимозу, тюльпаны купить можно: рядом с зеленью, овощами-фруктами и даже… раками. Добавим еще «отдельную» продажу – и вот зачем вам топать к тем цветочным рядам?!

Привоз: цветы и раки

Слышу вопрос в тему:

– Вам черемшу или подснежники?.. Берите цветы у нас. У нас подешевле.

– Какой-то цветочный рай, – удивленно говорят потенциальные покупатели.

Привоз накануне 8 марта

Остальные покупатели, которым не до цветочков, на эти «поляны» даже не смотрят. А вот о ценах пришлось услышать:

– Какие-то они сегодня звездные…

К сожалению, так и не узнала, в каком смысле они «звездные».

На Привозе 7 марта
Цветы на Привозе
Покупатели на Привозе в Одессе
Одесский Привоз в канун 8 марта
На одесском Привозе

Кстати, что с «звездными» ценами?

Цены на овощи и фрукты на одесском Привозе

Овощи (цены за один килограмм)

  • картофель – 25-35 грн;
  • лук – 25-30 грн;
  • помидоры – 60-130 грн;
  • свекла – 25-30 грн;
  • кабачки – 70-110 грн;
  • огурцы – 70-140 грн;
  • сладкий перец – 110-160 грн;
  • баклажаны – 120-140 грн;
  • капуста – 20-40 грн;
  • капуста «молодая» – 70-90 грн;
  • чеснок – 100-150 грн;
  • морковь – 20-25 грн;
  • черемша в пучках – 15-20 грн;
  • редис в пучках – 30-40 грн;
  • зелень в пучках «стартует» от 10-15 грн.
Привоз: картошка и капуста
На Привозе
Овощи и фрукты, торговля на Привозе
Фрукты на Привозе, 7 марта 2024
Привоз: фруктовый ассортимент

Фрукты (за один килограмм)

  • яблоки – 20-35 грн;
  • бананы – 45-70 грн;
  • грейпфруты – 60-80 грн;
  • гранаты – 90-150 грн;
  • лимоны – 35-60 грн;
  • мандарины – 35-70 грн;
  • апельсины – 35-70 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

  • яйца (десяток) – 43-65 грн;
  • брынза – 150-210 грн;
  • творог – 80-110 грн.
Яйца на Привозе
Брынза на Привозе
Привоз, брынза коровья

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

  • задняя часть – 250-270 грн;
  • телячья шея – 200-210 грн;
  • ребра – 140-150 грн;
  • антрекот – 190-200 грн.
Привоз: мясо и сало
Привоз: мясной корпус
Привоз: свинина, сало

Свинина

  • задняя часть – 160-180 грн;
  • шея – 190-200 грн;
  • лопатка – 150-160 грн;
  • ребра – 180-190 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 100-220 грн;
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-250 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

Привоз: рыба

  • толстолобик – 70-90 грн;
  • караси – 70-90 грн;
  • лобан (он же морской пеленгас) – 70-120 грн;
  • судак – 180-230 грн;
  • карп – 90-130 грн.

Читайте также и сравнивайте: Цены на Привозе 1 марта: от дешевого до самого дешевого.

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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