В одесском Пале-Рояле появилась патриотическая скамейка-фотозона (фото)

В одесском Пале-Рояле появилась необычная скамейка. То есть, сама скамейка как раз самая обычная, но теперь она стала фотозоной, потому что удачно дополнена патриотичным декором.

Здесь теперь обычно присаживаются, чтобы сфотографироваться. Так и говорят: «Сфотографируемся у нашего Тризуба»…

Сделано со вкусом и очень оригинально. Арт-скамеечное «братство» города пополнилось очень достойным патриотичным экспонатом. Кстати, далеко не первым.

Так, еще в 2018 году в парке им. Т.Г.Шевченко появились скамейки в виде раскрытых книг. На станицах – отрывки и иллюстрации из произведений Кобзаря.

А оригинальная «love»-скамейка появилась в центре города совсем незадолго до войны. По сей день радует глаз скамейка с «влюбленными фонарями» в парке им. Т.Г.Шевченко.

Ну а новая скамейка в Пале-Рояле – яркая, очень радующая глаз и привлекающая внимание – стала и еще одной страничкой в истории арт-скамеек Одессы, и еще одной патриотичной фотозоной. Как мне рассказали отдыхающие в Пале-Рояле люди, в День вышиванки скамейку многие просто «атаковали», чтобы сфотографироваться.

И вы только вглядитесь, как элементы декора в цветах украинского флага дополняют бабочки – символ бессмертия, возрождения и воскресения!..

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