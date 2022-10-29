Переселенцы в Одессе: жительница Краматорска о войне, переезде и игре в квиз (видео)

Из-за агрессии россии Карина Ефремова уехала из Краматорска и оказалась в Одессе. Вместе со своим мужем девушка уже успела наладить свой маленький бизнес и сплотить вокруг себя некоторых одесситов. Как Краматорск жил с 2014 года и как переселенцев встречает Одесса, Карина рассказала «Одесской жизни».

Мы вместе с мамой и мужем уехали из Краматорска через две недели после начала войны, потому что находиться в нашем городе было просто невозможно: мы ночевали в ванной комнате, а моя мать двое суток провела в подвале. Было очень страшно.

В начале марта в Краматорске рядом со мной произошло ужасное событие. Во время воздушной тревоги я была в супермаркете. В это время раздался такой взрыв, что я поняла – это совсем рядом. Тогда ракета повредила здание возле магазина, где я пряталась. Я была в подвале супермаркета, куда начали приводить раненых людей. Я видела всех этих окровавленных мужчин, их ранения. Тогда это было впервые, когда я столкнулась лицом к лицу с войной.

Тогда мы приняли решение уезжать. Мы приехали в Одессу 20 марта. Первый месяц мы просто провели в телефоне. Мы постоянно мониторили новости из Краматорска, с Востока и в принципе со всей Украины. Это все, что мы делали. Мы даже за гуманитарной помощью не ходили сначала, такая у нас была апатия.

Я просто смотрела новости, держала кулачки и думала: «Хоть бы не разрушили новую площадь, которую только отстроили, наш красивый Сухой фонтан, наши парки и скверы». У меня появилось ощущение, что я ничем не могу помочь оставшимся в Краматорске. Война уже случилась, и я не могла этого предотвратить. Я не могла приехать в родной город и оказать помощь. Я просто сидела в Одессе, а там в вокзал прилетела «Точка У». Я смотрела фотографии и молилась, чтобы там среди жертв не было никого из моих друзей, близких и знакомых. Я просто сожалела, что ничего не могу сделать.

Со временем мы с мужем поняли, что нужно начинать работать, зарабатывать деньги. Были разные варианты. В принципе, можно было устроиться официантами, например. Но мы верили в то, что наибольшая польза от тех людей, которые занимаются своим делом, по велению души. Поэтому мы сделали ставку на то, что мы делали и в Краматорске – на квиз.

Квиз – это такая викторина, в которую могут поиграть люди всех возрастов. Это игра для компаний, когда игроки собираются в заведении, а ведущий развлекает их вопросами обо всем на свете. Это в основном игра на смекалку.

На квиз люди приходят ради людей. И мне очень нравится такая тенденция. Мы очень рады, что мы можем так сплотить одесситов и переселенцев, живущих здесь.

В Краматорске и Славянске мы были единственными, кто организовывал квиз. А здесь в Одессе есть конкуренция и она не маленькая. Но нам это даже интересно, это новая ступенька для нас. И мы, в принципе, собираем людей. У нас есть даже постоянные игроки, то есть для нас это люди не чужие.

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Может, нам так повезло, но мы встречали здесь много открытых, чутких людей, которые всегда готовы помочь. Я думаю, что в любой точке Украины, особенно сейчас, можно найти общий язык с людьми.

Каждый день я открываю для себя Одессу. Трасса здоровья – это самое любимое место. Там отличная природа и нет транспорта – только велосипеды. Это мне очень нравится. Я уже начинаю воспринимать Одессу как свой дом, но, конечно, скучаю по родному городу.

Я не знаю в Краматорске ни одного человека, который бы ожидал «русского мира» и сомневался в том, кто стреляет по нам. Я думаю, что такие люди есть, но их очень мало. Я родилась в Краматорске, и я не помню такого, как в последние годы: чтобы столько людей выходило в вышиванках, с украинскими флагами. Раньше этого не было. События 2014 года сделали Краматорск проукраинским.

Почему многие не уезжают из своего города? Мне кажется, я понимаю. Мы тоже тянули до последнего – нашего последнего. Это у каждого лично свой предел. Мы не уезжали потому, что не хотели покидать свою жизнь, которую мы строили. У нас были планы, перспективы, контакты, бизнес, заработки. Но если ты уезжаешь, должен начать все с нуля.

Моя мама уехала за границу. И она очень хочет вернуться, даже прямо сейчас. Она еще там может находиться по срокам, но хочет вернуться в Одессу, потому что в Краматорск сейчас ехать очень опасно. Однажды я спросила ее: «А какая тебе разница? Все равно Одесса не Краматорск, это не родной город». А она ответила: «Там, за границей, ты понимаешь, что Украина – это любой украинский город. Если я приеду сюда, я уже буду на Родине».

К сожалению, в этой ситуации мы ничего не можем планировать. Поэтому все, что нам остается, это жить здесь и сейчас. А жить – значит действовать. Это мое кредо.

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Фото: скриншот с видео