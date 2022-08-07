«Приставляли ко лбу автомат»: рассказ херсонца Владимира об оккупации и свободной жизни в Одессе

Переселенец из Херсона Владимир Тука в апреле переехал в Одессу. Его путь с временно оккупированной территории был опасен. Но сейчас мужчина уже устроился в новом городе, но продолжает говорить о войне из-за искусства. «Одесская жизнь» спросила Владимира о том, как он живет в Одессе.

25 февраля у Владимира Туки был день Рождения, но в этом году «подарок» оказался ужасающим. Именно в праздник мужа его родной город захватили оккупанты. С этого времени Владимир начал ходить на мирные митинги и высказывать свою проукраинскую позицию.

«Россияне каждый день стояли в разных точках Херсона, но основная их группировка была возле Облсовета. Мы туда ежедневно приходили и скандировали, чтобы достучаться до них, или их боевой дух как-то снизить. Но на солдат это действовало, а потом на СОБР уже нет: им было безразлично вообще, они просто били, разгоняли, стреляли», – говорит переселенец.

Со временем пострадавших от митингов стало все больше, а медикаментов в больницах – наоборот. В конце марта друг предложил Владимиру уехать из города. Муж согласился. Но путь к свободе оказался очень трудным.

«Мы поехали, и по дороге у нас отобрали машину, наличные, у меня телефон отобрали. Около 2-3 часов над нами издевались и физически – били – и морально: заставляли держать гранату в руке, бегать по заминированному полю, приставляли ко лбу автомат. Это были ДНРовцы, братья-украинцы, которые жаловались, что их бомбили 8 лет. А наконец они пригласили нас за стол, достали бутылку водки и, как лучшие друзья, начали рассказывать, как им здесь тяжело», – вспоминает Владимир.

К счастью, переселенцу вместе с другом удалось добраться до Одессы автостопом. Здесь Владимир устроился в театр при джаз-клубе «Перон №7» и уже успел сыграть представление на нужды ВСУ.

«Высказывание «Одесса, я люблю тебя» состоялось самое интерактивное, с людьми, на улице. Это была такая одесская атмосфера», – говорит Тука.

Кроме игры в театре Владимир пишет песни. Еще в оккупированном Херсоне он написал песню на стихи бойца батальона «Азов» и снял клип. А уже в Одессе мужчине было предложено записать еще одну композицию о войне. Сделала это его коллега по сцене актриса Александра Лосева.

«Мне кажется в Одессе, по сравнению с Херсоном, люди более яркие и спокойные, как будто и не было войны. Очень жизнерадостный город, солнечный. Люди добрые ко мне», – рассказывает Владимир.

Переселенец очень высоко ценит не только одесситов, но местную архитектуру. Однако в нашем городе есть вещи, которые мужчине не очень нравятся.

«Возможно, в последнее время я просто начал это замечать, но я хожу через некоторые кварталы и вижу бездомных, их достаточно много. Очень много молодых парней и женщин, которые, в принципе, могли бы устроиться куда-то работать, чтобы нормально выглядеть хотя бы. Это не очень приятно, особенно когда по вечерам идешь, и там какие-то толпы этих людей кричат, или еще что-то. И в Херсоне такого хватало, но здесь больше этого», – объясняет Владимир.