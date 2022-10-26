Пенсии, зарплаты и рабочие места: как ЕС поддерживает Украину?

ЕС поддерживает Украину не только на словах, но и на деле. Миллиарды евро выделяются нашей стране коллективной Европой, чтобы украинцам по-прежнему, даже при продолжающихся боевых действиях, в полном объеме выплачивали зарплаты, пенсии, чтобы сохранялись рабочие места, а экономика оставалась на плаву.

В ответ на вторжение России в Украину лидеры Европейского союза решительно осудили российскую агрессию и нарушение норм международного права. Они требуют немедленного прекращения военных действий, вывода вооруженных сил и военной техники, уважения территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Но ЕС поддерживает Украину не только на словах, но и на деле. Миллиарды евро выделяются нашей стране коллективной Европой, чтобы украинцам по-прежнему, даже при продолжающихся боевых действиях, в полном объеме выплачивали зарплаты, пенсии, чтобы сохранялись рабочие места, а экономика оставалась на плаву.

Небывалые цифры

Так, с начала российской агрессии ЕС и его финансовые учреждения выделил Украине 22,1 миллиарда евро для поддержания общей экономической, социальной и финансовой устойчивости. Это и макрофинансовая, и экстренная, и гуманитарная помощь, и бюджетная поддержка.

«Если посчитать в целом, вся поддержка Европейской комиссии и стран-членов Европейского Союза с начала полномасштабного вторжения России составляет 18 миллиардов евро — это содержит все мобилизованные гранты, ссуды и гарантии. Это абсолютно беспрецедентная цифра, как и ситуация. И действительно я вижу твердую решимость продолжать», – рассказал Посол Евросоюза Матти Маасикас.

18 октября Украина получила два миллиарда евро только макрофинансовой помощи от ЕС. Эти деньги являются первой частью пакета в пять миллиардов евро. А общий пакет обещанной финансовой помощи от Европы приближается к девяти миллиардам евро.

Всего же Украина может рассчитывать на 18 миллиардов евро от ЕС в 2023 году, сообщила на саммите Евросоюза президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Дискуссия была о 1,5 миллиарда евро в месяц для Украины, которые профинансирует Евросоюз. Это дает общую сумму 18 млрд евро на следующий год – объем, на который Украина может положиться», — отметила фон дер Ляйен.

В дополнение к прямым финансовым дотациям, впервые в своей истории ЕС финансирует закупку и доставку оружия и другого военного оборудования в страну, не являющуюся его членом. Также ЕС ужесточает санкции против Кремля и режима Лукашенко в Беларуси.

Куда идут деньги?

Существенную долю средств, которые выделяет ЕС, Украина тратит на поддержку государства и покрытие недостачи бюджета. В частности, речь идет о социальных, медицинских и пенсионных выплатах. Они необходимы для обеспечения финансовой стабильности государства и выполнения базовых функций.

Так, Украина за два месяца получила в рамках пакета экстренной поддержки от Еврокомиссии и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) полтора миллиарда евро. Эти средства направляют на:

покрытие первоочередных финансовых потребностей;

срочный ремонт поврежденных дорог, мостов и железнодорожной инфраструктуры;

поддержку «Укравтодора» и «Укрзалізниці».

«Средства помогут Украине удовлетворить самые неотложные финансовые потребности, отремонтировать ключевую дорожную и железнодорожную инфраструктуру, поврежденную в результате агрессии России. Эта поддержка очень важна для народа и экономики Украины», — подчеркнул Валдис Домбровскис, исполнительный вице-президент Еврокомиссии.

Также за деньги от ЕИБ Украина, в частности, ремонтирует поврежденные российскими агрессорами объекты энергетической инфраструктуры и поддержит стабильность собственной электросети.

Если бы не западная финансовая помощь, то украинцы уже могли бы остаться без пенсий и заработных план, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Каждая тонна имеет значение

Украина – один из крупнейших экспортеров зерна в мире. Именно поэтому Одесса особо благодарит Евросоюз за разблокировку работы портов. Ведь в результате российской агрессии украинское зерно оказалось в ловушке, а 400 миллионам людей на планете стал угрожать голод.

Почти 12 миллионов тонн — именно столько украинского зерна было экспортировано с помощью программы «Пути солидарности», которую ЕС начал еще в мае, чтобы разблокировать украинский экспорт продовольствия. Это альтернативные транспортные пути, по которым украинское зерно достигает своих конечных потребителей.

Но возможность экспорта агропродукции через порты Большой Одессы (города Южный, Черноморск и Одесса) – это еще и тысячи рабочих мест для самих украинцев, миллионы долларов дохода украинских сельхозпредприятий, транспортных компаний и, конечно, поплнение бюджета воюющей страны. Благодаря «Путями солидарности» Украина, несмотря на полномасштабную войну, восстанавливает экономическую активность.

Специалисты подсчитали, что разблокировка портов может приносить Украине до миллиарда долларов дополнительной экспортной выручки в месяц. Таким образом, на 5% повысится ВВП страны.

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