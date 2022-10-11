В консультативной миссии ЕС рассказали, как она помогает в Одессе

Европейский Союз: бок о бок с Украиной!

С начала российской агрессии 24 февраля 2022 года страны-члены и финансовые учреждения ЕС мобилизовали более 19 миллиардов евро финансовой, гуманитарной, чрезвычайной и бюджетной поддержки для Украины, а сейчас готовится пакет дополнительной макрофинансовой помощи на сумму до 3 миллиардов евро. Помощь направляется на гуманитарные цели, меры гражданской защиты, макрофинансовые нужды и на сферу безопасности.

Так, в рамках Европейского фонда мира, созданного в 2021 году, для поставки военной техники для Вооруженных Сил Украины направлено дополнительно 2,6 млрд евро. Помощь Украине – первый пример того, как ЕС задействовал свои ресурсы и возможности через Фонд мира.

С начала войны ЕС также усилил свою непосредственную поддержку для усиления киберустойчивости Украины, выделив 10 миллионов евро на оборудование, программное обеспечение и т.д. 15 миллионов евро из пакета в 330 миллионов евро было предоставлено в поддержку устойчивой цифровой трансформации.*

Ряд проектов и программ ЕС, работавших в Украине, также переориентировали свои усилия и ресурсы на потребности военного времени. Об одном из таких примеров мы расскажем сегодня. *Данные по состоянию на 27.09.2022, источник: https://eu4ukraine.eu/en

Расследование военных преступлений, стабильная работа границ, помощь правоохранителям – приоритеты Консультативной миссии ЕС в Одессе



Эксперты из разных уголков Европейского Союза вернулись на Юг Украины, чтобы оказать еще больше поддержки правоохранителям и органам верховенства права региона. Миссия проводит тренинги, передает оборудование, а также помогает на практике воплощать в жизнь лучшие европейские практики.

Недавно Украина получила статус кандидата на членство в ЕС и это означает, что позитивные изменения в правоохранительных органах и системе верховенства права должны происходить, несмотря на российскую агрессию. Цель – эффективный и прозрачный сектор гражданской безопасности, пользующийся доверием граждан.

Поддержка Консультативной миссии ЕС никогда не прекращалась, даже когда в феврале 2022 г. региональное представительство КМЕС было вынуждено временно покинуть Одессу из-за российской агрессии. Работа продолжалась дистанционно, эксперты Миссии были на постоянной связи со своими одесскими партнерами. КМЕС быстро адаптировала свою деятельность по оказанию прямой поддержки правоохранительным органам, чтобы усилить их усилия по противодействию российской агрессии и решению сложных вопросов.

«Консультативная миссия ЕС продолжает стоять бок о бок с Украиной и ее гражданами. Направляемся вместе с Украиной к победе. Это главная причина, по которой мы возобновляем работу Представительства КМЕС в Одессе», — Фредрик Весслау, заместитель председателя КМЕС.

Расследование международных преступлений – направление помощи от КМЕС



КМЕС считает чрезвычайно важным установление ответственности за военные преступления, совершенные в ходе российской агрессии. Одним из ведущих направлений работы КМЕС является поддержка украинских партнеров в расследовании международных преступлений. С началом полномасштабного российского вторжения украинские прокуроры и следователи сталкиваются с огромным количеством таких дел. КМЕС проводит для них консультации, тренинги, а также предоставляет оборудование. Международные эксперты по расследованию международных преступлений присоединятся и к Представительству КМЕС в Одессе, помогая партнерам в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

Реализация инициативы ЕС «Пути солидарности» в Одесской области

Другим приоритетным направлением КМЕС стала деятельность по поддержке границы. Благодаря уникальному географическому расположению: морской порт — с одной стороны, и близость границы с Молдовой и Румынией — с другой, город Одесса играет важную роль в процессе экспорта и импорта различных товаров, особенно зерна и топлива.

Сотрудничество с пограничной и таможенными службами Украины продолжается и в условиях российской агрессии. В марте эксперты КМЕС начали работать на украинских границах со странами-членами Евросоюза – Польшей, Румынией и Словакией.

На перегруженную западную границу Украины было перенаправлено большинство торговых потоков после блокирования Россией морских путей. Даже после того как при содействии ООН для перевозок зерна частично открылись три морских порта в Одесской области, основные наземные и железнодорожные транспортные коридоры Украины остаются «узким местом». Чтобы преодолеть эти вызовы, Консультативная миссия ЕС продолжает консультировать украинских пограничников и таможенников, спорит поток гуманитарной помощи и товаров через границу.

КМЕС играет важную роль и в реализации плана действий Евросоюза «Пути солидарности», направленной на создание альтернативных логистических маршрутов, обеспечив бесперебойный экспорт сельхозпродукции из Украины и импорт стратегических товаров.

Для реализации инициативы «Пути солидарности» региональное представительство КМЕС планирует усилить сотрудничество с украинскими партнерами в Одессе, оказывая консультативную поддержку экспорту зерна и топлива морем и наземными путями.

Диалог безопасности общин: новые вызовы в новых условиях



Для усиления сотрудничества между гражданским обществом и правоохранительными органами в Одесской области, эксперты КМЕС еще до начала вооруженной российской агрессии начали диалог по безопасности общин. Сразу же после возвращения представительства КМЕС в Одессу работа по этому направлению была возобновлена.

Диалог по безопасности общин – специализированная площадка, где представители общины и правоохранительных структур вместе решат вопросы безопасности.

Война внесла свои коррективы в список тем, обсуждаемых в ходе этих диалогов. В настоящее время актуальными вопросами распространения оружия, разрушенная дорожная инфраструктура, сексуальное насилие, обусловленное конфликтом.

ЕС будет продолжать оказывать поддержку украинским партнерам и усиливать их способность в преодолении вызовов, вызванных войной, на пути к членству Украины в ЕС.