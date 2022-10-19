«Вместе мы – Европа»: как ЕС помогает Украине и украинцам

Миллионы людей, ставших беженцами, и сотни тысяч принявших их нуждались в помощи как в Украине, так и в странах Европы. С первого дня полномасштабного российского вторжения, с 24 февраля 2022 г., ЕС поддерживает их. О таких примерах мы расскажем сегодня.

С первого дня полномасштабного российского вторжения, с 24 февраля 2022 г., ЕС поддерживает Украину. С начала российской агрессии страны-члены и финансовые учреждения ЕС мобилизовали более 19 миллиардов евро финансовой, гуманитарной, чрезвычайной и бюджетной поддержки для Украины, сейчас готовится пакет дополнительной макрофинансовой помощи на сумму до 3 миллиардов евро.

Помощь направляется на гуманитарные цели, меры гражданской защиты, макрофинансовые нужды и на сферу безопасности. Гуманитарная помощь — пожалуй, наиболее понятная и ощутимая в реальном времени для людей. И для тех, кто вынужден покинуть свой дом из-за войны, и для тех, кто остался, но страдает от нехватки элементарных вещей, продуктов, воды. Никто, вероятно, не мог предположить, что эти потребности будут столь велики и возникнут одновременно чуть ли не во всех регионах Украины — как мало кто думал, что россия в ХХІ веке, в центре Европы, начнет столь масштабную и античеловеческую войну на уничтожение. Миллионы людей, ставших беженцами, и сотни тысяч принявших их нуждались в помощи как в Украине, так и в странах ЕС. О таких примерах мы расскажем сегодня.

Цифры и факты

Сразу после начала широкомасштабного вторжения 24 февраля Европейский Союз безотлагательно принял решение о направлении 335 миллионов евро на программы гуманитарной помощи в Украине, реализуемые партнерами на местах. Это международные организации и партнерские проекты, а также общественные организации.

Вместе с тем 66200 тонн натуральной помощи на сумму 425 миллионов евро доставлено в Украину через механизм гражданской защиты ЕС, включая медицинское и специализированное оборудование на сумму более 24 миллионов евро, 330 миллионов евро — для удовлетворения непосредственных потребностей внутренне перемещенных лиц, а также в поддержку независимых СМИ и гражданского общества.

Проекты ЕС, действовавшие в Украине до 24 февраля, направили свои средства — а это 185 миллионов евро — на покрытие насущных потребностей украинцев на местах. Также через уже упомянутый механизм гражданской защиты ЕС проведено более 1000 медицинских эвакуаций украинских пациентов*.

Люди, которые спасаются от войны в Украине, могут получить временную защиту в любой стране ЕС, включая вид на жительство, доступ к рынку труда и жилья, медицинскую помощь и доступ к образованию для детей. Недавно срок действия временной защиты для спасающихся от войны в странах ЕС продлен еще на год.

Такая синергия позволяет облегчить ситуацию беженцев и создать достойные условия для жизни, работы, обучения. Для этого ЕС направляет финансы и ресурсы, помогая постоянно и повсеместно.

Тонны гуманитарной помощи

Через механизм гражданской защиты ЕС координирует доставку гуманитарной помощи в Украину. Предложения поступили от всех 27 государств ЕС, а также Норвегии, Турции и Северной Македонии. Это величайший случай привлечения Механизма в его истории. Помощь включает более 80 миллионов предметов первой необходимости. Беженцам передаются лекарства, палатки, спальные мешки и одеяла, топливо, генераторы и водяные насосы, машины скорой помощи и полевые кухни.

Инна и Петр — переселенцы из Краматорска Донецкой области. Пенсионерам любая поддержка будет уместна. Поэтому они, безусловно, обрадовались, получив в Одессе помощь от Евросоюза. Мука, крупы, консервы, растительное масло, сладости и бытовая химия — все это существенно помогло обживаться на новом месте. Пара рассказывает, что им предлагали взять постельное белье и посуду, но эти вещи семье удалось привезти с собой. Другим – нужнее.

Да, только в Одессу летом прибывало до 900 тонн гуммпомощи. Ее распределяли, в том числе, через Координационный гуманитарный штаб Одесской области. Это — теплые вещи и продуктовые наборы переселенцам, пожилым людям, инвалидам и социально незащищенным семьям.

Матти Маасикас, Посол, глава Представительства ЕС в Украине: Недавно Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен уехала в Украину, чтобы передать четкое сообщение — ЕС с Украиной. Пока это нужно. Наша цель – помочь Украине победить в этой войне. Украина сражается, получая большие поставки от западных партнеров. Однако это все в первую очередь на плечах украинских воинов и волонтеров. Поэтому Украина должна самостоятельно определять, в каких обстоятельствах может закончиться эта война. Это поддерживается ЕС. Мы признаем ваше право решать, что такое победа, когда она есть, будут ли переговоры — это все в руках украинцев».

Как ЕС помогает украинским беженцам?

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, более 7,5 миллионов украинцев были зарегистрированы на территории Европы с начала полномасштабного вторжения. 4 марта Совет Европейского Союза принял Директиву о временной защите, чтобы обеспечить скорую и эффективную помощь убегающим от войны людям. Согласно Директиве , украинцы смогут проживать, учиться, работать и получать медицинскую помощь в странах ЕС. Миллионы людей уже пользуются этими возможностями.

Например, Виктория, 26-летняя одесситка, которая, не в состоянии вынести вой сирен, была вынуждена покинуть город и страну и перебраться в Германию.

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— В Германии есть колоссальная поддержка украинцев. Если тебе негде жить и нет работы, ты идешь к специалистам, где тебя регистрируют, кормят, консультируют и по желанию отправляют во временный лагерь для беженцев. Пока мы получаем соцвыплату в размере 400 евро на человека. Финансовая помощь будет выплачиваться полгода, после чего нужно подать заявку на ее продление. Также помогают оплатить съемное жилье и курсы немецкого языка — они стоят 200 евро в месяц и уходят полгода, — рассказала беженец из Одессы.

Поделилась впечатлениями и мать двоих детей Екатерина Воробей из Борисполя, которая вместе с детьми сбежала от войны в Польшу:

https://odessa-life.od.ua/uk/article-uk/shchodennyk-pereselentsia-tse-buv-nash-shliakh-u-nikudy

— Польша выплачивает 300 злотых единовременной помощи на каждого украинца, приехавшего после 24 февраля, и по 500 злотых ежемесячно на каждого ребенка. Детей принимают в школы и сады без проблем. Организуют дополнительные уроки польского, чтобы дети не отставали по программе. А еще нас бесплатно лечат по программе PESEL.

Одесситка Альбина после начала войны в Украине вместе со своими родными перебралась в Гамбург. Она также получает полную социальную поддержку в соответствии с Директивой ЕС.

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— Получаем выплату 330 евро на человека, имеем право на бесплатный проезд, помогают с одеждой, средствами гигиены, продуктами и лекарствами. Пришлось сделать страховку, пройти обязательную флюорографию, открыть счет в банке, прописаться и найти школу для брата, – рассказала Альбина.

* Данные по состоянию на 27.09.2022.