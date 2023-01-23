Индексация пенсий в 2023 году: когда будет и кому повысят

В 2023 году в правительстве пообещали индексацию пенсий, несмотря на военное положение. При этом отменили повышение прожиточного минимума и вместе с ним не будет перерасчета минимальной пенсии и различных надбавок, привязанных к этому показателю.

Когда будет индексация пенсий в 2023 году

Вопрос индексации пенсии должен решить Кабинет Министров, об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цымбалюк. Это связано с тем, что законом о госбюджете на 2023 год частично приостановлено действие статьи 42 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» в части индексации.

Итак, возникают вопросы: где взять деньги на индексацию, когда ее проведут и каким будет процент инфляции? Через несколько дней в Пенсионном фонде прояснили ситуацию. Сказали, что индексацию произведут после того, как подсчитают уровень инфляции. Но, по предварительным расчетам, пенсии в целом вырастут на 5%.

Кому повысят пенсию в первую очередь

В первую очередь индексация будет проведена тем, кто получает страховые пенсии — по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца, по выслуге лет. Перечислят также минимальные пенсионные выплаты чернобыльцам с инвалидностью и участникам ликвидации аварии на ЧАЭС. Размеры таких выплат зависят от средней заработной платы за предыдущий год.

Специальные пенсии, по словам заместителя председателя правления Пенсионного фонда Украины Ирины Ковпашко, проиндексируют по окончании военного положения. Это касается госслужащих, ученых, военнослужащих.

Как рассчитывается индексация пенсий

Если по справедливости, то процент инфляции при индексации должен быть намного выше 5%, — считает эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин. Инфляция рассчитывается исходя из 50% уровня инфляции за прошлый год и 50% темпов роста средней заработной платы по стране за последние годы. То есть, считаем половину от заявленных 30% прошлогодней инфляции плюс 14% темпов роста средней зарплаты: 15% + 7%. Таким образом, ориентировочно индексация пенсий должна была произойти на 22%.

Правда, это не значит, что на 22% может возрасти пенсия. Это лишь показатель заработной платы, подставляемый в формулу расчета.

Как мы уже сказали, все вопросы, касающиеся индексации, должен решить Кабмин. К примеру, она может состояться не в марте, а в другом месяце. То же касается автоматического перерасчета пенсий работающим гражданам, обычно проводимого с 1 апреля.

Индексация денежных доходов населения

Кстати, на 2023 год полностью остановлено действие Закона «Об индексации денежных доходов населения». То есть если в вопросе индексации пенсий еще есть какая-то надежда и мы ждем соответствующего решения правительства, то в вопросе индексации других выплат (зарплат, стипендий, социальной помощи) надежды нет, по крайней мере, до прекращения военного положения.

Два способа перерасчета пенсий

Есть две категории перерасчетов: индивидуальные и массовые.

Право на индивидуальный перерасчет пенсии дает обретение нового стажа или, например, обретение статуса, предусматривающего назначение какой-либо надбавки и т.п. Зачастую такой перерасчет может быть произведен по обращению заявителя.

Массовые перерасчеты проходят без обращений людей – всем с одной даты и по одинаковым правилам. В частности, такой перерасчет будет связан с индексацией пенсий.

Ольга Новикова

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