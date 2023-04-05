Пасха-2023: во сколько обойдутся одесситам куличи, паски и крашенки? (фоторепортаж)

Не за горами самый большой и светлый христианский праздник – Пасха. В этом году по католическому календарю праздник выпадет на 9 апреля, а по православному – на 16 апреля. Некоторые одесситы и гости нашего города уже вовсю готовятся к торжеству. Кто-то закупает яйца, кто-то скупает муку, а кто-то присматривается к пасхальным украшениям. И «Одесская жизнь» решила поинтересоваться, во сколько в 2023 году обойдется пасхальная корзина. Поэтому мы подготовили для вас полезный фоторепортаж с ценами на самые актуальные пасхальные продукты.
Пасхальный кулич
В рецепт традиционного кулича входят следующие ингредиенты:
- мука – 1,2 килограмма;
- сливочное масло – 150 граммов;
- маргарин – 100 грамм;
- сухие дрожжи – 75 грамм;
- сахар – 200 грамм;
- изюм или цукаты – 150 грамм;
- яйца – 5 штук;
- ванильный сахар – 1 столовая ложка;
- цедра одного лимона.
Средняя стоимость продуктов:
- мука – от 14 гривен за килограмм на развесе или от 30 гривен за пачку массой 1,8 килограмм;
- молоко – от 22 гривен за 400 миллилитров или от 30 гривен за 900 миллилитров, можно найти по акции и за 25 гривен. На рынке от 40 гривен за бутылку домашнего молока;
- сливочное масло – от 55-65 гривен за пачку массой 180 грамм;
- маргарин – от 35 гривен за пачку массой 200 грамм;
- сахар – от 30 гривен за 1 килограмм развесного;
- яйца – от 30 гривен за 5 штук из магазина или от 40-45 гривен за 5 штук домашних на рынке;
- дрожжи – от 5-7 гривен за пачку сухих массой 12 грамм;
- изюм – от 33 гривен за 150 грамм или цукаты – от 40 гривен за 100 грамм;
- ванильный сахар – 5 гривен за пачку массой 10 грамм;
- лимон – от 9 гривен за штуку.
И поскольку некоторые продукты мы не можем покупать в пропорциях, указанных в рецептах, нам приходится закупать все целиком. В итоге, чтобы испечь 3 кулича нам придется потратить на данные ингредиенты примерно 260 гривен.
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Сырная паска
Любимая многими творожная паска готовится из таких ингредиентов:
- творог – 1 килограмм;
- желтки – 5 штук;
- сливочное масло – 400 грамм;
- ванильный сахар и изюм – по вкусу.
Средняя стоимость продуктов:
- творог жирный – от 60 гривен за 350 грамм в магазинах или от 140-150 гривен за килограмм домашнего творога на рынке;
- сливочное масло – от 55-65 гривен за пачку массой 180 грамм;
- ванильный сахар – от 5 гривен за пачку массой 10 грамм;
- изюм – от 33 гривен за 150 грамм в магазине и от 25-30 гривен за 100 грамм на базаре.
В итоге за килограмм творожной паски домашнего приготовления мы заплатим примерно 240-260 гривен.
Крашенки
Крашеные яйца – еще один главный атрибут на пасхальном праздничном столе. Чтобы получились крашенки, обычно берут:
- яйца – 10 штук;
- пищевой краситель для яиц – от 3 грамм;
- наклейки для яиц – по вкусу.
Средняя стоимость продуктов:
- яйца – от 60 гривен 10 штук в магазине или от 80-90 гривен домашних на рынке.
- краска для яиц – от 3-4 гривен за 5 грамм;
- наклейки на яйца – от 8-9 гривен за 5 штук.
Крашенки нам обойдутся примерно в 75-80 гривен.
Дополнительные ингредиенты/арибуты
Посыпка и глазурь
Чтобы украсить кулич или творожную паску, часто используют глазурь или посыпку. На сегодня их цены таковы:
- посыпка – от 4 гривен за 7 грамм;
- глазурь – от 20 гривен за 75 грамм.
Форма для выпечки
Также многие хозяйки любят использовать одноразовые формы для выпички куличей. В этом году они стоят от 10 до 40 гривен за 4 штуки форм разного диаметра.
Сувенирные пасхальные украшения
От 5 гривен за штуку.
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