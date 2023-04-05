Пасха-2023: во сколько обойдутся одесситам куличи, паски и крашенки? (фоторепортаж)

Не за горами самый большой и светлый христианский праздник – Пасха. В этом году по католическому календарю праздник выпадет на 9 апреля, а по православному – на 16 апреля. Некоторые одесситы и гости нашего города уже вовсю готовятся к торжеству. Кто-то закупает яйца, кто-то скупает муку, а кто-то присматривается к пасхальным украшениям. И «Одесская жизнь» решила поинтересоваться, во сколько в 2023 году обойдется пасхальная корзина. Поэтому мы подготовили для вас полезный фоторепортаж с ценами на самые актуальные пасхальные продукты.

Пасхальный кулич

В рецепт традиционного кулича входят следующие ингредиенты:

мука – 1,2 килограмма;

сливочное масло – 150 граммов;

маргарин – 100 грамм;

сухие дрожжи – 75 грамм;

сахар – 200 грамм;

изюм или цукаты – 150 грамм;

яйца – 5 штук;

ванильный сахар – 1 столовая ложка;

цедра одного лимона.

Средняя стоимость продуктов:

мука – от 14 гривен за килограмм на развесе или от 30 гривен за пачку массой 1,8 килограмм;

молоко – от 22 гривен за 400 миллилитров или от 30 гривен за 900 миллилитров, можно найти по акции и за 25 гривен. На рынке от 40 гривен за бутылку домашнего молока;

сливочное масло – от 55-65 гривен за пачку массой 180 грамм;

маргарин – от 35 гривен за пачку массой 200 грамм;

сахар – от 30 гривен за 1 килограмм развесного;

яйца – от 30 гривен за 5 штук из магазина или от 40-45 гривен за 5 штук домашних на рынке;

дрожжи – от 5-7 гривен за пачку сухих массой 12 грамм;

изюм – от 33 гривен за 150 грамм или цукаты – от 40 гривен за 100 грамм;

ванильный сахар – 5 гривен за пачку массой 10 грамм;

лимон – от 9 гривен за штуку.

И поскольку некоторые продукты мы не можем покупать в пропорциях, указанных в рецептах, нам приходится закупать все целиком. В итоге, чтобы испечь 3 кулича нам придется потратить на данные ингредиенты примерно 260 гривен.

Сырная паска

Любимая многими творожная паска готовится из таких ингредиентов:

творог – 1 килограмм;

желтки – 5 штук;

сливочное масло – 400 грамм;

ванильный сахар и изюм – по вкусу.

Средняя стоимость продуктов:

творог жирный – от 60 гривен за 350 грамм в магазинах или от 140-150 гривен за килограмм домашнего творога на рынке;

сливочное масло – от 55-65 гривен за пачку массой 180 грамм;

ванильный сахар – от 5 гривен за пачку массой 10 грамм;

изюм – от 33 гривен за 150 грамм в магазине и от 25-30 гривен за 100 грамм на базаре.

В итоге за килограмм творожной паски домашнего приготовления мы заплатим примерно 240-260 гривен.

Крашенки

Крашеные яйца – еще один главный атрибут на пасхальном праздничном столе. Чтобы получились крашенки, обычно берут:

яйца – 10 штук;

пищевой краситель для яиц – от 3 грамм;

наклейки для яиц – по вкусу.

Средняя стоимость продуктов:

яйца – от 60 гривен 10 штук в магазине или от 80-90 гривен домашних на рынке.

краска для яиц – от 3-4 гривен за 5 грамм;

наклейки на яйца – от 8-9 гривен за 5 штук.

Крашенки нам обойдутся примерно в 75-80 гривен.

Дополнительные ингредиенты/арибуты

Посыпка и глазурь

Чтобы украсить кулич или творожную паску, часто используют глазурь или посыпку. На сегодня их цены таковы:

посыпка – от 4 гривен за 7 грамм;

глазурь – от 20 гривен за 75 грамм.

Форма для выпечки

Также многие хозяйки любят использовать одноразовые формы для выпички куличей. В этом году они стоят от 10 до 40 гривен за 4 штуки форм разного диаметра.

Сувенирные пасхальные украшения

От 5 гривен за штуку.

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