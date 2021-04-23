Пасхальная корзина-2021: во сколько обойдется украинцам?

В 2021 году пасхальная корзина обойдется украинцам на 160 грн, или на 25,8% дороже, чем в 2020 году.

По данным Национального научного центра «Институт аграрной экономики», в этом году стоимость минимального набора пасхальных продуктов (куда входят традиционные паски, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыр, хрен и соль) в Украине составит около 780 грн (по средним ценам по состоянию на март) против 620 грн годом ранее.

По расчетам ученых, стоимость основной составляющей пасхальной корзины – пасок домашней выпечки – составит около 120 грн/кг. В магазинах и супермаркетах готовая паска обойдется еще дороже, ведь ее цена зависит от составляющих и отделки выпечки.

Рост стоимости паски обусловлен несколькими факторами. С одной стороны, это подорожание яиц, сахара, муки и сливочного масла, с другой – рост цен на зерновые культуры и животноводческую продукцию через уменьшение мирового урожая зерновых, увеличение стоимости энергоресурсов, а также повышение цен на продукты питания из-за введения карантина в связи с эпидемией COVID-19.

Неожиданно дорогой составляющей праздничной корзины 2021 года стали яйца – 38 грн за десяток, что на 90% больше, чем в марте прошлого года.

Традиционно дорогими будут мясные продукты: домашняя колбаса (0,5 кг) – 130 грн (230-305 грн/кг) и буженина (0,5 кг) – 135 грн из расчета 230-280 грн/1 кг. По сравнению с 2020 годом стоимость буженины увеличилась в среднем по Украине почти на 22,7%, а домашней колбасы – на 10,2%.

Сало (0,5 кг) обойдется в 50 грн из расчета 90-132 грн/кг.

Среди молочных продуктов больше придется заплатить за сыр (0,5 кг) – 120 грн (200-268 грн/кг) и сливочное масло (0,5 кг) – 114 грн (180-230 грн/ кг). Мягкий сыр (0,5 кг) обойдется примерно в 58 грн (100-120 грн/кг).

Цена хрена (250 г) – 14 грн, то есть осталась на уровне прошлого года – 10-15 грн и зависит от производителя и вкусовых составляющих.

При наполнении пасхальной корзины другими, неосновными, составляющими – помидорами, огурцами, яблоками, красным вином – ее стоимость возрастет до 963 грн. Это на 162 грн или на 20,2% больше стоимости корзины такого же состава в 2020 году.

За бутылку «церковного» вина «Кагор», в среднем придется заплатить 120 грн (80-135 грн за бутылку).

В то же время, отмечают эксперты, общая стоимость пасхальной корзины составляет 6-7% среднемесячной заработной платы рядового украинца и 20-22% средней пенсии, то есть доступной для подавляющего большинства наших сограждан.

Напомним, в прошлом году «Одесская жизнь» подсчитала, сколько одесситам придется потратить на традиционные праздничные продукты, а также сравнила рост цен за 2018 и 2019 годы и узнала, насколько отличается стоимость пасхальной корзины во время карантина.

Фото: Корреспондент.net