Какие продукты подорожают на Пасху?

Обычно перед праздниками, особенно перед Пасхой, цены на продукты ползут вверх. В этом году, по словам экспертов, большого роста цен не будет. Это связано с тем, что покупательная способность за время войны значительно упала. У людей просто нет денег.

Традиционно ожидается рост цен на муку, яйца, молочные продукты, мясо – примерно на на 10-15%. Подорожают также овощи и фрукты.

При этом, как считает экономист Андрей Мартынюк, стоимость овощей и фруктов зависит и от сезона. И они будут дорожать до тех пор, пока на рынок не придут отечественные овощи с открытого грунта. В этой группе товаров подорожание может быть более существенным – плюс 15-20% к сегодняшним ценам.

Есть смысл заранее купить некоторые продукты (например, масло, муку), так как после подъема цены вряд ли упадут.

Фото: Бізнес-Today.ua