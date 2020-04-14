Что почем: во сколько одесситам в карантин обойдется пасхальная корзина?

“Одесская жизнь” подсчитала, сколько одесситам придется потратить на традиционные праздничные продукты в 2020 году. Мы также сравнили рост цен за последние два года и узнали, насколько отличается стоимость пасхальной корзины во время карантина.

В канун праздника многие одесские супермаркеты и рынки сделали скидки на «стандартный» набор продуктов. Так, главный пасхальный атрибут — яйца, стал дешевле на 8 грн. чем в 2019 году и на 5 грн. чем в 2018 году.

Сейчас примерная стоимость яиц — 14 грн. за 10 штук. В обычные дни за десяток яиц попросят — от 20 до 30 грн.

А вот цена на куличи остается неизменной: домашняя выпечка обойдется в 80 грн. за 1 кг, магазинная — 45-50 грн. за 500 г. Цена на кагор также остается стабильной — 75-80 грн. за бутылку.

Средняя стоимость пасхальной корзины с 2018 по 2020 год

Набор продуктов 2018 год 2019 год 2020 год Домашний кулич (1 кг) 75 грн. 85 грн. 80 грн. Готовый кулич (500 г) 45 грн. 50 грн. 45 грн. Творожная пасха (1 кг) 150 грн. 170 грн. 190 грн. Яйца (10 шт.) 19 грн. 22 грн. 14 грн. Масло сливочное (200 г) 26 грн. 30 грн. 40 грн. Кагор (0,75 л) 85 грн. 85 грн. 75 грн. Твердый сыр (1 кг) 90 грн. 120 грн. 180 грн. Домашняя колбаса (0,5 кг) 112 грн. 130 грн. 180 грн. Сало (1 кг) 30 грн. 50 грн. 70 грн. Соль (1 кг) 9 грн. 10 грн. 6 грн. Хрен (250 г) 9 грн. 11 грн. 10 грн. Итого: 650 грн. 762 грн. 890 грн.

В этом году значительно повысилась цена на мясные и молочные продукты. Однако это ожидаемая ситуация. По сравнению с 2018 и 2019 годом, сливочное масло, твердый сыр, творог, домашняя колбаса и сало подорожали на 30-60%. А вот из приятных мелочей – немного подешевели соль и хрен.

Итак, т.н. пасхальная корзина в 2020 году стала дороже на 17 %, по сравнению с 2019 годом, и на 37 %, чем в 2018 году. Стоит отметить, что во многих супермаркетах и даже на рынке цена продуктов может разниться. Мы делали свой расчет, исходя из средней стоимости продуктов, учитывая предлагаемые скидки и акции перед пасхальными праздниками.

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