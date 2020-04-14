Что почем: во сколько одесситам в карантин обойдется пасхальная корзина?

“Одесская жизнь” подсчитала, сколько одесситам придется потратить на традиционные праздничные продукты в 2020 году. Мы также сравнили рост цен за последние два года и узнали, насколько отличается стоимость пасхальной корзины во время карантина.
В канун праздника многие одесские супермаркеты и рынки сделали скидки на «стандартный» набор продуктов. Так, главный пасхальный атрибут — яйца, стал дешевле на 8 грн. чем в 2019 году и на 5 грн. чем в 2018 году.
Сейчас примерная стоимость яиц — 14 грн. за 10 штук. В обычные дни за десяток яиц попросят — от 20 до 30 грн.
А вот цена на куличи остается неизменной: домашняя выпечка обойдется в 80 грн. за 1 кг, магазинная — 45-50 грн. за 500 г. Цена на кагор также остается стабильной — 75-80 грн. за бутылку.
Средняя стоимость пасхальной корзины с 2018 по 2020 год
|Набор продуктов
|2018 год
|2019 год
|2020 год
|Домашний кулич (1 кг)
|75 грн.
|85 грн.
|80 грн.
|Готовый кулич (500 г)
|45 грн.
|50 грн.
|45 грн.
|Творожная пасха (1 кг)
|150 грн.
|170 грн.
|190 грн.
|Яйца (10 шт.)
|19 грн.
|22 грн.
|14 грн.
|Масло сливочное (200 г)
|26 грн.
|30 грн.
|40 грн.
|Кагор (0,75 л)
|85 грн.
|85 грн.
|75 грн.
|Твердый сыр (1 кг)
|90 грн.
|120 грн.
|180 грн.
|Домашняя колбаса (0,5 кг)
|112 грн.
|130 грн.
|180 грн.
|Сало (1 кг)
|30 грн.
|50 грн.
|70 грн.
|Соль (1 кг)
|9 грн.
|10 грн.
|6 грн.
|Хрен (250 г)
|9 грн.
|11 грн.
|10 грн.
|Итого:
|650 грн.
|762 грн.
|890 грн.
В этом году значительно повысилась цена на мясные и молочные продукты. Однако это ожидаемая ситуация. По сравнению с 2018 и 2019 годом, сливочное масло, твердый сыр, творог, домашняя колбаса и сало подорожали на 30-60%. А вот из приятных мелочей – немного подешевели соль и хрен.
Итак, т.н. пасхальная корзина в 2020 году стала дороже на 17 %, по сравнению с 2019 годом, и на 37 %, чем в 2018 году. Стоит отметить, что во многих супермаркетах и даже на рынке цена продуктов может разниться. Мы делали свой расчет, исходя из средней стоимости продуктов, учитывая предлагаемые скидки и акции перед пасхальными праздниками.
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