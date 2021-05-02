Пасхальный стол: что готовят в разных странах мира? (видео)

Пасхальное меню в Украине ассоциируется с куличом, творожной пасхой и крашеными яйцами. Но в других странах в этот день подают на стол совсем другие блюда.

Так, в Англии пекут специальный кекс – симнель, который сдабривают сухофруктами и миндалем.

В странах Британского Содружества, от Британии до Южноафриканской Республики и даже в Австралии, готовят так называемые «булочки горячего креста». Их выпекают из сдобного теста с добавлением пряностей и изюма, а украшают изображением креста из глазури либо теста.

В Австрии на Пасху готовят сдобный рулет – Райндлинг, а праздничный десерт на Сицилии – кассата.

Еще больше интересного – в новом видео «Одесской жизни».

Более подробно почитать о пасхальных традициях христиан всего мира можно ЗДЕСЬ.

Ранее мы рассказывали, какие бывают пасхальные яйца и что означают рисунки на них.

Вы также можете узнать, как отмечают Пасху католики, православные и иудеи.