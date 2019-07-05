Одесские катакомбы преподнесли очередные сюрпризы

Заведующий подземным геологическим музеем ОНУ имени И. И. Мечникова Константин Пронин и председатель Фонда изучения и сохранения наследия Одессы «Память» Максим Баранецкий поделились с «Одесской жизнью» очень интересной информацией, связанной с изучением подземных выработок (то есть, катакомб), которые производились в Фоминой (Великой) балке.

Катакомбы в Фоминой балке — «кусок» подземной истории

Фомина балка находится в 15 километрах от Одессы. Катакомбы здесь изучались уже давно, еще в семидесятые годы прошлого века. Потом к ним приступили, уже на более серьезном уровне, в сентябре прошлого года, а в мае 2019-го работы были окончены.

— За 10 месяцев изучения данных выработок мы составили схемы 22,5 км подземных лабиринтов. В процессе работ было сделано много интересных открытий, как геологических, так и в сфере горного дела, но самыми интересными оказались открытия исторические. Нам попались даже «следы» времен гражданской войны (1920-21 года), — рассказывает Константин Пронин.

По его словам, именно в выработках Фоминой балки были найдены «нетипичные» следы пребывания людей, которые здесь прятались в разные времена, даже те, кто думал скрыться в подземельях от советской власти.

Исследователям удалось отыскать много предметов, которые интересны для изучения. Но дело даже не только в этом. В наших катакомбах есть одна особенность. Они становились чем-то вроде настенных «СМИ» давних времен. Люди, сидевшие по тем или иным причинам в катакомбах, вели там свои «блоги».

Часть из них посвящена непосредственно работам, которые проводились там — тем самым выработкам ракушняка.

На стенах под землей писали и о том, что вряд ли по разным причинам тех времен можно было произнести вслух «на земле».

Важные сообщения и ложечка из кафе Фанкони

— На стенах удалось обнаружить дату — «1889 г.», что дало возможность узнать о начале выработок в этих местах.

Но удалось отыскать и надписи, которые говорят о более поздних периодах существования этих подземелий, когда они становились местом для укрытия. Мы обнаружили даже места, где люди скрывались от арестов ЧК. Об этом говорит, например, такая: «Скрывался 9 месяцев, 5 марта добровольно сдался властям». Надпись датирована 1921 годом. Есть надпись и о том, что здесь скрывался «бандит Павел Пит», — рассказывает Константин Пронин.

Причем довольно трудно установить, на самом ли деле это писал тот самый «бандит», или кто-то просто сообщал об этом факте.

В Фоминой балке, как подчеркивает Константин Пронин, вообще сохранилось много настенных «сообщений». Смена власти, годы разных лихолетий, «обычные» времена — все это находило свое отражение в этом своеобразном подземном хроникальном «интернете». Кстати, имеются и довольно любопытные рисунки.

Есть надпись 1917 года, которую можно назвать сегодняшним языком «сообщением подземного СМИ»: «Люди казились, бесились та землю межували». Такая вот характерная «информашка», дающая нам «картинку» тех времен.

В двадцатых годах прошлого века стали появляться «жалобы», что «землю делят не по Божьему закону», другие недовольства властью. Некоторые надписи, кстати, стирались потом какими-то неизвестными подземными «цензорами».

Среди найденных надписей были и призывы, направленные против коммун, а рядом с ними найдено большое количество разнородных использованных гильз с японскими, русскими, английскими и австрийскими маркировками 1916-17 годов.

Что же касается находок, то Фомина балка преподнесла исследователям на сей раз такие сюрпризы (настоящий микс из разных времен): винтовка Мосина, гильзы от патронов (это явление обычное), бутылки для зажигательной смеси, наградные значки с изображением Сталина, медаль Временного правительства «Борцам за свободу» 1917 года, серебряные часы, которыми была награждена ударница социалистического труда, ложка из знаменитого одесского кафе «Фанкони» и румынский телефон.

Винтовка Мосина Бутылка, которая использовалась для зажигательной смеси Значки с изображением Сталина Медаль Временного правительства Медаль Временного правительства (вторая сторона) Серебряные часы за участие в соцсоревнованиях Румынский телефон (трофей) Ложечка из кафе Фанкони

Фото Константина Пронина