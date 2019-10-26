Мистика Черного моря, или Тюлени не проплывали?!

О морском змее, таинственном обитателе Черного моря, слухи ходят давно. Его называют по-разному, даже реликтовым осьминогом-гигантом. Однажды разговорилась на эту тему с одесским исследователем катакомб и подводных пещер Константином Прониным.

Случай тогда выдался для беседы не самый обычный: дайвер по имени Андрей чуть ли не клялся мне, что «самолично видел в Черном море… реликтового осьминога».

Тема «реликтовый осьминог» — сродни легенде (хотя, как сказать!) о монстре-осьминоге Кракене. Это морское чудовище было вооружено грубыми щупальцами, достигающими пика мачты кораблей. Кракен нападал на корабль, и, обхватывая его щупальцами вокруг корпуса, опрокидывал.

— Осьминог в Черном море, тем паче с определением «реликтовый» — не байка ли все это?

— Обратились бы вы ко мне с этим еще совсем недавно, я бы сразу дал однозначный ответ: «Чепуха». Но после одного случая я не могу быть столь категоричным. Несколько лет назад, во время экспедиции, довелось услышать историю, что в Крыму, в районе подводных пещер, видели, ни больше, ни меньше… тюленя. Ничего, кроме смеха, у меня и других специалистов, в частности, гидробиолога Олега Ковтуна, подобные «байки» вызвать не могли. Тут-то мы и «получили»… Проводилось очередное погружение и фотосъемка. Вдруг всплывает один из наших подводников, голова — в крови, руками машет, кричит: «Тюлень!». Добавляет еще несколько «крепеньких» выражений. Неожиданная встреча так повлияла на водолаза, что он «шарахнулся» под водой в сторону и ударился головой о камень. Наш гидробиолог сразу же погружается под воду, где не только увидел тюленя, но и заснял его на видеокамеру. Тюлень больше человека, в нем примерно 150-200 килограммов веса. По сути, это была настоящая сенсация. Посему история с осьминогом уже не может у меня вызвать прежнее скептическое отношение, – отмечает Константин Пронин.

— Так что же тогда происходит?! С какими неожиданными «зверушками» доведется еще встретиться в Черном море? И что из всего этого следует?!

— Все меняется, в том числе и море. Изменяется температура, соленость, флора и фауна. Видимо, сейчас происходит этап очередных изменений и, соответственно, заселения «незнакомой» фауной. Как происходит «вселение»? Тут возможны любые версии. Считается, например, что рапан нам «завезли» то ли с балластными водами, то ли, присосавшись к обшивке корабля. Возможно, что «путешествие» происходит через Босфор и Дарданеллы.

— А вообще о морском чудище (змее) что можете сказать?

— О морском змее много рассказывают, долго ищут, а он все никак не попадается. Как, собственно, никто и не знает, каковы же его реальные размеры. Люди приводят совершенно разные цифры. Правда, известно, что змеи, которые водятся в Черном море, к примеру, водяные ужи, растут всю свою жизнь… — делает вывод Константин Пронин.

Кстати, о морском чудовище — главном «бабайке» Черного моря:

Начиная с XVI века, капитаны турецких военных и торговых кораблей, совершавших рейсы между Стамбулом, Крымом и Азовом, с удивительной регулярностью докладывали чиновникам султана о черноморском драконе. А уже в 1828 году евпаторийский исправник подает донесение о появлении в уезде огромной морской змеи с подобием гривы, которая якобы даже нападала на овец!

История о загадочном чудовище, обитавшем в водах Понта Эвксинского (так в древности называлось Черное море), была рассказана еще Геродотом. Монстр описывался как жуткое существо почти черного цвета, с огромными когтистыми лапами, горящими красными глазами и громадной широкой пастью, усеянной несколькими рядами острых и длинных зубов.

В 1921 году Феодосийская газета опубликовала сенсационный материал: в Черном море под Кара-Дагом появился «гад». Вроде как для его поимки (безуспешной) была отправлена рота красноармейцев. Проживавший в Крыму Максимилиан Волошин отправил вырезку о монстре Михаилу Булгакову. Тема взбудоражила воображение писателя, и он написал повесть «Роковые яйца».

Известно, что в тридцатых годах рыбак из Малого маяка встретил среди прибрежных скал огромного змея. Он в ужасе закричал: «Собачья башка!», говорят, остался «перепуганным» на всю жизнь.

В 1952 году писатель Всеволод Иванов сидел на берегу в бухте Кара-Дага. Метрах в пятидесяти от берега он увидел нечто, напоминающее клубок водорослей. Нечто стало удлиняться на глазах: и вот перед взором писателя появился змей длиной примерно двадцать-тридцать метров.

В декабре 1990 года в оборванных сетях рыбаков запутался дельфин, живот которого был «выкушен» одним укусом. В 1991 году рыбаки из тех же мест привезли еще одного дельфина — с аналогичным жутким следом на теле.

Фото: Константин Пронин