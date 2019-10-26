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Новости Одессы и Одесской области

Мистика Черного моря, или Тюлени не проплывали?!

Мистика Черного моря, или Тюлени не проплывали?!

О морском змее, таинственном обитателе Черного моря, слухи ходят давно. Его называют по-разному, даже реликтовым осьминогом-гигантом. Однажды разговорилась на эту тему с одесским исследователем катакомб и подводных пещер Константином Прониным.

Случай тогда выдался для беседы не самый обычный: дайвер по имени Андрей чуть ли не клялся мне, что «самолично видел в Черном море… реликтового осьминога».

Тема «реликтовый осьминог» — сродни легенде (хотя, как сказать!) о монстре-осьминоге Кракене. Это морское чудовище было вооружено грубыми щупальцами, достигающими пика мачты кораблей. Кракен нападал на корабль, и, обхватывая его щупальцами вокруг корпуса, опрокидывал.

Так предположительно выглядит реликтовый осьминог, который обитает в Черном море

Осьминог в Черном море, тем паче с определением «реликтовый» — не байка ли все это?

Константин Пронин

— Обратились бы вы ко мне с этим еще совсем недавно, я бы сразу дал однозначный ответ: «Чепуха». Но после одного случая я не могу быть столь категоричным. Несколько лет назад, во время экспедиции, довелось услышать историю, что в Крыму, в районе подводных пещер, видели, ни больше, ни меньше… тюленя. Ничего, кроме смеха, у меня и других специалистов, в частности, гидробиолога Олега Ковтуна, подобные «байки» вызвать не могли. Тут-то мы и «получили»… Проводилось очередное погружение и фотосъемка. Вдруг всплывает один из наших подводников, голова — в крови, руками машет, кричит: «Тюлень!». Добавляет еще несколько «крепеньких» выражений. Неожиданная встреча так повлияла на водолаза, что он «шарахнулся» под водой в сторону и ударился головой о камень. Наш гидробиолог сразу же погружается под воду, где не только увидел тюленя, но и заснял его на видеокамеру. Тюлень больше человека, в нем примерно 150-200 килограммов веса. По сути, это была настоящая сенсация. Посему история с осьминогом уже не может у меня вызвать прежнее скептическое отношение, – отмечает Константин Пронин.

Тюлень, обнаруженный в Черном море. Фото с видеоряда Олега Ковтуна

Так что же тогда происходит?! С какими неожиданными «зверушками» доведется еще встретиться в Черном море? И что из всего этого следует?!

— Все меняется, в том числе и море. Изменяется температура, соленость, флора и фауна. Видимо, сейчас происходит этап очередных изменений и, соответственно, заселения «незнакомой» фауной. Как происходит «вселение»? Тут возможны любые версии. Считается, например, что рапан нам «завезли» то ли с балластными водами, то ли, присосавшись к обшивке корабля. Возможно, что «путешествие» происходит через Босфор и Дарданеллы.

А вообще о морском чудище (змее) что можете сказать?

— О морском змее много рассказывают, долго ищут, а он все никак не попадается. Как, собственно, никто и не знает, каковы же его реальные размеры. Люди приводят совершенно разные цифры. Правда, известно, что змеи, которые водятся в Черном море, к примеру, водяные ужи, растут всю свою жизнь… — делает вывод Константин Пронин.

Так изображали в старину морского змея

Кстати, о морском чудовище — главном «бабайке» Черного моря:

  • Начиная с XVI века, капитаны турецких военных и торговых кораблей, совершавших рейсы между Стамбулом, Крымом и Азовом, с удивительной регулярностью докладывали чиновникам султана о черноморском драконе. А уже в 1828 году евпаторийский исправник подает донесение о появлении в уезде огромной морской змеи с подобием гривы, которая якобы даже нападала на овец!
  • История о загадочном чудовище, обитавшем в водах Понта Эвксинского (так в древности называлось Черное море), была рассказана еще Геродотом. Монстр описывался как жуткое существо почти черного цвета, с  огромными когтистыми лапами, горящими красными глазами и громадной широкой пастью, усеянной несколькими рядами острых и длинных зубов.
  • В 1921 году Феодосийская газета опубликовала сенсационный материал: в Черном море под Кара-Дагом появился «гад». Вроде как для его поимки (безуспешной) была отправлена рота красноармейцев. Проживавший в Крыму Максимилиан Волошин отправил вырезку о монстре Михаилу Булгакову. Тема взбудоражила воображение писателя, и он написал повесть «Роковые яйца».
  • Известно, что в тридцатых годах рыбак из Малого маяка встретил среди прибрежных скал огромного змея. Он в ужасе закричал: «Собачья башка!», говорят, остался «перепуганным» на всю жизнь.
  • В 1952 году писатель Всеволод Иванов сидел на берегу в бухте Кара-Дага. Метрах в пятидесяти от берега он увидел нечто, напоминающее клубок водорослей. Нечто стало удлиняться на глазах: и вот перед взором писателя появился змей длиной примерно двадцать-тридцать метров.
  • В декабре 1990 года в оборванных сетях рыбаков запутался дельфин, живот которого был «выкушен» одним укусом. В 1991 году рыбаки из тех же мест привезли еще одного дельфина — с аналогичным жутким следом на теле.

Фото: Константин Пронин

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Мария Котова
Мария КотоваПРОФИЛЬ
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