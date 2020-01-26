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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе презентовали книгу о катакомбах поселка Авангард

В Одессе презентовали книгу о катакомбах поселка Авангард

Во Всемирном клубе одесситов презентовали книгу-исследование «Катакомбы поселка Авангард» (издательство «Астропринт»). Ее авторы — геолог, неутомимый исследователь катакомб, сотрудник ОНУ им. И.Мечникова Константин Пронин и историк Елена Ощепкова.

Как рассказали авторы, катакомбы села Авангард — одни из самых давних, выработки в них проводились на протяжении почти 80 лет. Здесь же располагался партизанский отряд Баркалова. Как отметил Константин Пронин, притом, что эти катакомбы изучались много и часто, «белые пятна» все еще остаются — и с геологической точки зрения, и с исторической.

Константин Пронин и Елена Ощепкова

Константин Пронин и Елена Ощепкова

К примеру, партизанский отряд,  который здесь располагался, был создан человеком по фамилии Кирсанов. Но не было найдено ни одного документа о том, как сложилась его судьба после создания отряда. Он как бы «исчез», хотя Елена Ощепкова в поисках информации провела в наших архивах более семи месяцев.

Константин Пронин

Константин Пронин

Строение этих катакомб по-своему уникально, хотя проводить работы было более чем сложно из-за постоянных затоплений. Примечательно, что, кроме выработок, в этих катакомбах есть и карстовые (естественные) пещеры, поражает, как рассказал Константин Пронин, тот факт, что именно здесь имеются так называемые «железные сталактиты», названные Константином Прониным «настоящим феноменом, который не встречается в одесских катакомбах». Были обнаружены и цепи от камнерезных машин. Ранее исследователи обнаруживали здесь много «следов» партизанского отряда.

Презентация книги сопровождалась не только рассказом ее авторов, но и демонстрацией документальных кадров, зафиксировавших процесс исследования катакомб поселка Авангард.

Катакомбы Авангарда

Катакомбы Авангарда

Сама презентация собрала не только тех, кто профессионально занимается изучением одесских катакомб и не только краеведов, но и очень многих одесситов, у которых не угас интерес к подземной истории города.

Цепи от камнерезных машин

Цепи от камнерезных машин

Во время иследований

Во время иследований

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Мария Котова
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