Памятник песикам и шляпка для жары: семь мгновений одесской недели

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото, всего один миг… Какие они – мгновения недели с первого по седьмое июля?
1 июля
Пушистики празднуют… Кстати, сколько хвостатиков вы насчитали на этом стрит-арте?
2 июля
Чисто одесский стрит-арт можно встретить не только на фасадах, но и во дворах. Кстати, вы в курсе, где находится этот?
3 июля
Вот так в центре города украсили ступеньки, которые ведут в кафе:
4 июля
Главное в такую жару – приобрести правильную шляпку. В данном случае – вместе с зонтиком:
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5 июля
Июль. Жара. Аркадия. И кажется, что нет войны…
6 июля
Одесские клумбы поражают цветущей красотой:
7 июля
«Памятники» песикам в Одессе – редкое явление. Кстати, а вы знаете, где находится этот?
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