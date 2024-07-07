Памятник песикам и шляпка для жары: семь мгновений одесской недели

1 июля

Пушистики празднуют… Кстати, сколько хвостатиков вы насчитали на этом стрит-арте?

2 июля

Чисто одесский стрит-арт можно встретить не только на фасадах, но и во дворах. Кстати, вы в курсе, где находится этот?

3 июля

Вот так в центре города украсили ступеньки, которые ведут в кафе:

4 июля

Главное в такую жару – приобрести правильную шляпку. В данном случае – вместе с зонтиком:

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5 июля

Июль. Жара. Аркадия. И кажется, что нет войны…

6 июля

Одесские клумбы поражают цветущей красотой:

7 июля

«Памятники» песикам в Одессе – редкое явление. Кстати, а вы знаете, где находится этот?

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