Памятник песикам и шляпка для жары: семь мгновений одесской недели

Памятник песикам и шляпка для жары: семь мгновений одесской недели

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото, всего один миг… Какие они – мгновения недели с первого по седьмое июля?

1 июля

Пушистики празднуют… Кстати, сколько хвостатиков вы насчитали на этом стрит-арте?

Фото дня, стрит-арт

2 июля

Чисто одесский стрит-арт можно встретить не только на фасадах, но и во дворах. Кстати, вы в курсе, где находится этот?

Фото дня, одесский двор

3 июля

Вот так в центре города украсили ступеньки, которые ведут в кафе:

Фото дня, у кафе

4 июля

Главное в такую жару – приобрести правильную шляпку. В данном случае – вместе с зонтиком:

Фото дня, шляпка

Узнать о жизни нашего города, а также самые топовые мировые новости вы можете из публикаций телеграм-канала “Одесской Жизни”. Подписывайтесь и первыми будьте в курсе событий.

5 июля

Июль. Жара. Аркадия. И кажется, что нет войны…

Фото дня, Аокадия

6 июля

Одесские клумбы поражают цветущей красотой:

Фото дня, клумба

7 июля

«Памятники» песикам в Одессе – редкое явление. Кстати, а вы знаете, где находится этот?

Фото дня, памятник собакам

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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