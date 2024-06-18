Анекдот дня: откуда у Яши такая элегантная шляпа

Анекдот дня: откуда у Яши такая элегантная шляпа

Доброе утро всем нашим читателям! Новый день уже вступил в свои права, и, как всегда, мы рады предложить вам очередную порцию свежих и забавных анекдотов. Утро, начатое с хорошего смеха, обещает быть удачным и продуктивным! Так что устраивайтесь поудобнее, читайте наши анекдоты, смейтесь от души и заряжайтесь позитивом на весь день!

— Фима, вот что это твоя Софочка всё время покупает в аптеке какой-то крэм — это таки от лица или от чего?
— Ой, Жора! Не мучай мне голову! Это противозачаточный крэм: она как им намажется — таки лучше к ней и не подходить…

*****

— Яша, какая у тебя элегантная шляпа!
— Подарок Сарочки! Она так меня любит, шо старается радовать безо всякого повода! Вчера неожиданно возвращаюсь из командировки на день раньше намеченного срока, а на вешалке в прихожей эта шляпа висит… Представляешь, какой сюрприз!?

*****

Привоз.
— Мадам, выберите мне лучок. Только покрасивее, пожалуйста.
— А вам шо, в сервант?

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