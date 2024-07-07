Пам’ятник песикам та капелюшок для спеки: сім миттєвостей одеського тижня

Пам’ятник песикам та капелюшок для спеки: сім миттєвостей одеського тижня

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото, усього одна мить… Які вони – миттєвості тижня з першого по сьоме липня?

1 липня

Пухнастики святкують. До речі, скільки хвостатиків ви нарахували на цьому стінописі?

Фото дня, стрит-арт

2 липня

Суто одеський стінопис можна зустріти не тільки на фасадах будинків, а й у дворах. До речі, ви знаєте, де знаходиться цей?

Фото дня, одесский двор

3 липня

Ось так в центрі міста прикрасили сходи, що ведуть до кав’ярні:

Фото дня,

4 липня

Головне в таку спеку – придбати правильний капелюшок. У цьому випадку – разом з парасолькою:

Фото дня, шляпка

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5 липня

Липень. Спека. Аркадія… І, здається, немає війни…

Фото дня, Аокадия

6 липня

Одеські клумби вражають квітучою красою:

Фото дня,

7 липня

«Пам’ятники» песикам в Одесі – рідке явище. До речі, ви знаєте, де знаходиться цей?

Фото дня, памятник собакам

Фото авторки

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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