Пам’ятник песикам та капелюшок для спеки: сім миттєвостей одеського тижня

1 липня

Пухнастики святкують. До речі, скільки хвостатиків ви нарахували на цьому стінописі?

2 липня

Суто одеський стінопис можна зустріти не тільки на фасадах будинків, а й у дворах. До речі, ви знаєте, де знаходиться цей?

3 липня

Ось так в центрі міста прикрасили сходи, що ведуть до кав’ярні:

4 липня

Головне в таку спеку – придбати правильний капелюшок. У цьому випадку – разом з парасолькою:

Дізнатися про життя нашого міста, а також найтоповіші світові новини ви можете з публікацій телеграм-каналу “Одеського Життя”. Підписуйтесь і першими будьте в курсі подій.

5 липня

Липень. Спека. Аркадія… І, здається, немає війни…

6 липня

Одеські клумби вражають квітучою красою:

7 липня

«Пам’ятники» песикам в Одесі – рідке явище. До речі, ви знаєте, де знаходиться цей?

Фото авторки