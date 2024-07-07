Пам’ятник песикам та капелюшок для спеки: сім миттєвостей одеського тижня

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото, усього одна мить… Які вони – миттєвості тижня з першого по сьоме липня?
1 липня
Пухнастики святкують. До речі, скільки хвостатиків ви нарахували на цьому стінописі?
2 липня
Суто одеський стінопис можна зустріти не тільки на фасадах будинків, а й у дворах. До речі, ви знаєте, де знаходиться цей?
3 липня
Ось так в центрі міста прикрасили сходи, що ведуть до кав’ярні:
4 липня
Головне в таку спеку – придбати правильний капелюшок. У цьому випадку – разом з парасолькою:
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5 липня
Липень. Спека. Аркадія… І, здається, немає війни…
6 липня
Одеські клумби вражають квітучою красою:
7 липня
«Пам’ятники» песикам в Одесі – рідке явище. До речі, ви знаєте, де знаходиться цей?
Фото авторки