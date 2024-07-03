Июль по-одесски: жара, клумбы, хор генераторов (фоторепортаж)

Вот, думаю в который раз, что только недавно мы любовались первыми листочками на деревьях и кустах, а уже совсем другая картинка: под лучами солнца что-то зеленое пожелтело, цветы меняются: где уже те подснежники и другие первоцветы?.. О них и упоминания нет.

И все же есть чем любоваться. Вон какие лилии появились, опять же, как многое, раньше обычного. Куда природа так спешит?

Смотрят с фасада ОНУ научные деятели прошлого на нас, словно спрашивают: «Как вы, люди?».

Под грохот (какой уж там хор?) генераторов люди спешат кто куда. Женщины с пакетами идут (почти бегут) домой. Потому что все уже подсчитано: свет дадут тогда-то, значит, нужно все успеть. И что-то такое купить, чтобы продержалось в холодильнике. Ведь жизнь наша теперь такая: свет дали, света нет. Как еще холодильники все это выдерживают в такую жару?

Пожилая женщина выходит на улицу, чтобы полить цветы на клумбе. Работа не такая уж и легкая: надо поливать, когда солнечные лучи не сжигают эту живую красоту.

А людей на улицах мало: особенно это чувствуется у маленьких кафе: стоят пустые столики со стульями, ждут, когда вечер принесет хоть немного прохлады.

Но и оптимисты встречаются: это те, кому и жара нравится:

– На то и лето, чтобы жара стояла, – говорит мужчина на очередное «Боже, какая жара!».

– Ой, хоть бы дождь! – слышу еще одно пожелание.

«Оптимисту» это желание не нравится:

– Зачем вам дождь?.. Будет ливень, начнется потоп, и дышать станет нечем…

– А сейчас есть чем?

Рыжий кот прислушивается к диалогу: о чем-то своем думает. Кажется, ему жара тоже не очень нравится…

Обычный июльский день в Одессе с жарой и цветами на клумбах-газонах… Вот только грохот генераторов… Вот только предупреждение в очередном ТГ-канале о возможных прилетах…

А еще надо подсчитать: как успеть за счастливые «светлые мгновения» (ну это когда свет приходит к вам на время) сделать то, то, то, а еще и это…

Кстати, в Одессе период ожидания света называется: «Ждем Светлану».

А одесские клумбы-газоны тем временем пытаются поднять нам настроение. Любуйтесь!..

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