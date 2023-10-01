Памяти Леонида Галайчука: погибшего воина из села Обжилое

У Леонида Галайчука среди собратьев был позывной «Угрюмый». Однако был человеком светлым, душой компании, хорошо играл на гитаре, уважительно относился к старшим и всегда хотел служить в армии.

Леонид Леонидович Галайчук родился 18 сентября 1991 года в селе Обжилое Балтской общины. В первый класс пошел в Березовскую школу. Но родители к тому времени развелись, и парень с мамой переехал жить в Молдову. Но, окончив девять классов, поспешил в Украину к папе, которого очень любил и на которого всегда хотел походить.

Профессию выбрал самую мирную — работал строителем. Ведь строить – значит творить добро. А добро нужно защищать от посягательств чужестранцев, подчеркивал Леонид.

Не удивительно, что, отслужив срочную в зенитно-ракетных войсках, весной 2014-го он добровольцем пошел защищать целостность и свободу Родины.

Выбор сына благословил отец, имевший афганский опыт.

В борьбе за свободу

Служил сначала в пограничных войсках ГНСУ. А с 2015 – военнослужащий, сержант 501-го отдельного батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты, командир отделения гранатометного взвода. Потери, боевые задачи, террикони и весь спектр военных действий. После демобилизации, через две недели, снова — военкомат. Не смог сидеть дома, когда враг насилует Украину. И снова борьба за свободу.

Сержант погиб в марте 2017-го при выполнении боевого задания вблизи села Водяное Донецкой области, на мариупольском направлении. От разрыва мины двое морских пехотинцев Леонид Галайчук и Алексей Кондратюк погибли на месте.

Из воспоминаний

Вспоминая Леонида Галайчука, командир роты Артур Тюфанов рассказывал: «Позывной «Угрюмый» Леонид получил во время учебы на полигоне Широкий Лан перед отправкой в ​​зону АТО. Познакомились мы с Ленчиком именно там, в мае 2015-го. Я сразу увидел жесткий характер этого парня. «Он уже видел войну», — подумал я. Пройдя адский 2014 и начало 2015-го, своих чувствую, и я почувствовал Леонида».

– Мы были знакомы с детства. Но влюбились и начали встречаться только в августе 2016 года. Тогда Леня приезжал в отпуск. Он всегда был улыбчивым, нежным и добрым. И очень любил военную службу, любил свою Украину, – вспоминает его любимая Юлия.

На своей странице в соцсети Леонид Галайчук писал: «Мы избавляемся от досуга, чтобы иметь досуг, и воюем, чтобы жить в мире».

За мир на своей земле он отдал самое дорогое – свою жизнь.

Похоронен Леонид Галайчук 20 марта 2017 в родном селе Обжиле.

Указом Президента Украины «За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное исполнение воинского долга» Леонид Галайчук награжден орденом «За мужество» III степени (посмертно).

Памяти героического ученика

В родном селе ежегодно проводится митинг памяти защитников Украины у могилы героя. В канун дня рождения Леонида Леонидовича Галайчука, 18 сентября, коллектив Березовского лицея проводит мероприятия по увековечиванию погибшего, а также ежегодный патриотический забег, посвященный памяти героического ученика.

На здании Березовского лицея открыта мемориальная доска. А в селе Обжиле названа улица в честь Леонида Галайчука.

Читайте также: