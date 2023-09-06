Памяти погибших на фронте братьев Сергея и Александра Котенко

Красивая история любви Сергея и Аллы зародилась в Винницкой области, в живописном городе Гайсин.

Впервые Сергей увидел Аллу на улице. Девушка шла ему навстречу, улыбающаяся и красивая, с тортом в руках, и ему показалось, что она вся светится. Тогда в его голове промелькнуло: «Моя будет. Не отдам никому». Встречались они 10 дней и разъехались каждый в свое учебное заведение.

Любовь в письмах длилась полгода, а затем влюбленные поженились.

После окончания учебы в Каменец-Подольском высшем военном инженерно-командном училище Сергей уехал с семьей в Ленинградский военный округ. Когда Украина обрела независимость, он перевелся на родину и продолжил службу в городе Гайсин. Был командиром взвода, потом учебного курса.

На долю жены офицера выпали переезды, тревоги, обучение и неустроенный быт. Однако Алла сумела стать любимому не только хорошей женой, а другом и советчиком, а детям – доброй матерью.

Отказался от должности и пошел воевать

После 22 лет военной службы Сергей Котенко ушел в отставку. И в 2014 возглавил Гайсинскую райгосадминистрацию. Но уже в следующем году отказался от должности во имя возвращения на военную службу. К тому времени его старший сын Ростислав, который пошел папой, окончив Каменец-Подольское военное училище с красным дипломом, уже защищал целостность государства на востоке страны.

— Мы должны его поддержать, — сказал Сергей жене, когда сын сообщил родителям о своем решении. – Это его выбор. Не отказывай. Не плачь. Приготовь лучше в путь.

А теперь Котенко-старший собрался и сам возвратится на военную службу.

– Сергей говорил: «Я – офицер. Мой сын воюет. И я не могу сидеть в кресле, когда гибнут молодые ребята, которым бы жить и жить». И я должна была поддержать, как бы мне ни было тяжело, — рассказывает Алла Котенко.

«Ратибор» в марше единства с собратьями

Сергей Котенко командовал 9-м отдельным мотопехотным батальоном «Винницкие скифы» и вместе с ним участвовал в антитеррористической операции на востоке Украины.

За эти годы батальон «Ратибора» (позывной полковника Сергея Котенко) воевал в Водяном на Приазовье, оборонял рубежи вблизи города Попасная в Луганской области, Светлодарской дуги.

А в 2019 году государство отметило его заслуги, наградив орденом Богдана Хмельницкого III степени.

– Тогда, в 2019-м, мы вместе ездили в Киев на церемонию вручения награды. В тот день по киевским улицам шел Марш Несокрушимости. Мы стояли в стороне. Но военные из колонны узнали Сергея и начали звать: Ратибор, иди к нам! И мы влились в колонну военных, волонтеров. Шли вместе, и такая у меня поднялась гордость за наших защитников, за волонтеров, за единство, за то, что я украинка, – продолжает свою исповедь Алла.

Город Кодыма – в сердце воина

Комбат всегда был благодарен кодымской общине за убежище и поддержку его батальона. Он ценил кодымчан за их неравнодушие, за теплые встречи из дальних и трудных походов.

Многие кодымские ребята пошли служить к нему в армию, и он гордился этим.

Когда возник вопрос передислокации, командир твердо сказал: «Остаемся здесь, в Кодыме». Кодыма была в его сердце рядом с Гайсином. И батальон каждый раз возвращался сюда, к себе домой.

Последние праздники в кругу семьи

Его мало видели дома. Ибо в отпусках ложился на лечение в больницу – с больным сердцем и многими другими болячками. Он никогда не встречал новогодние праздники дома. А в тот раз собрал всех военных и приказал распределить, кто поедет домой на Новый год, а кто на Рождество. И сам он впервые приехал на Новый год домой.

— Мы слушали выступление президента, в котором говорилось о повышении зарплат. В списке не было военных. Сергей с сожалением сказал: «А зарплата у солдата – десять тысяч. Жаль, настоящие защитники покинут армию, потому что за 10 тысяч семью не прокормишь», — вспоминает Алла.

Незадолго до полномасштабного вторжения Сергей еще раз приехал домой. Теперь Алла осознает, что человек, чувствуя беду, хотел коснуться семейного тепла, защитить их.

А 19 февраля Сергей позвонил по телефону жене и сказал: «Говори детям, пусть собирают тревожные чемоданы. Ты у меня умная. Не паникуй. Будь готова принять детей в Гайсине. Все будет хорошо. Дети жили в Одессе.

24 февраля началась еще одна кровавая страница истории Украины. А 25 февраля счастливому браку Котенков исполнилось тридцать три года, разделивших их жизнь на «с любовью» и «без нее». С первого дня широкомасштабного вторжения полковник Котенко защищал Украину.

Каким был командир?

Когда начались боевые действия, девятка удерживала выход врага из Арабатской стрелки. Это песчаная коса-полуостров в западной части Азовского моря, АР Крым и Херсонской области. В марте 2014 года оккупационные войска РФ захватили южную часть стрелки. Это было стратегическое направление на Николаев, Херсон, которое украинские воины удерживали ценой собственной жизни. Их подвиг дал возможность передислоцироваться нашим войскам и сдерживать врага.

— Командир боролся за каждого воина, рыл вместе с ними окопы, блиндажи. И всегда утверждал: мы отвоевываем нашу землю. Только вперед! – говорят его боевые собратья.

Жена вспоминает, что ее муж заботился о своем батальоне. Даже после операции он не остался в постели, а поспешил в армию. Так что совершенно справедливо своего командира побратимы называли отцом. Он всегда говорил: «Наш батальон – это государство, так же и семья – это государство. Поэтому должны поддерживать, уважать, быть добрыми и искренними по отношению друг к другу».

Два брата, два героя…

Младший брат Сергея Александр не был профессиональным военным, но в 2014 году добровольцем стал на защиту Украины, воевал на Донбассе в составе батальона «Айдар». Получил ранение и инвалидность. Занялся волонтерством.

У Саши были контузии, стояли стенты на сердце. Но 24-го он позвонил брату и сказал: «Брат, пять часов, и я у тебя. Будем вместе бить проклятого врага».

Здесь заболела ковидом мама.

– Займись мамой, а я на фронт, – обратился он к Алле. – Жене скажу потом. Потому что будет плакать. Я еду к Сергею.

Уже 25 февраля Александр с собратьями двинулся на поле битвы. Сержант Александр Котенко с позывным «Кот» поступил в девятый батальон.

7 марта 2022 во время боев с оккупантами за город Николаев Александр погиб от осколочного ранения в грудь. Стал Кавалером ордена «За мужество» III степени (посмертно).

…А 9 марта, когда 9-й отдельный мотопехотный батальон «Винницкие скифы» 59-й бригады держал оборону на подступах к Запорожью, пал смертью храбрых Сергей Котенко.

Указом Президента от 16 марта 2022 года командиру батальона «Винницкие скифы» полковнику Сергею Котенко посмертно присвоено звание Героя Украины с присвоением ордена «Золотая Звезда».

Жизнь и ратный подвиг братьев Сергея и Александра Котенков вошли в летопись Украины.

В честь братьев-героев названы улицы в Киеве, Виннице и Гайсине. Имя Сергея Котенко появилось и на потолке памяти Героев-земляков.

И мечты отца воплощают в жизнь

Сыновья Ростислав и Тарас всегда чувствовали родительскую поддержку. Для них отец всегда был образцом мужества и стойкости, а мама – нежности и верности жены военного. Когда у Ростислава родился сын, он назвал его в честь отца.

– Отец всегда был нашим вдохновением. Мы старались походить на него. Мы ко всему были готовы, но не были готовы потерять отца, – делится Ростислав.

Тарас стремится воплотить в жизнь все мечты отца. Казалось бы, не ко времени, но он начал строить за городом дом. Так хотел его папа — мечтал еще до войны о том, как они будут жить поближе к детям, в просторном доме, где будут бегать и смеяться внуки.

Сегодня сыновья продолжают дело отца. Защищают страну. И помнят, что их папа всегда подчеркивал, что благодаря волонтерам стоит войско.

— Я замечаю, что дети высказываются как их отец. Сыновья гордятся, что они украинцы, и свято верят в Победу Украины, — сквозь слезы говорит женщина. — Сергей всегда говорил: «Наша семья – это маленькое государство. А государство – это мы».

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