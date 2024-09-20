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Котельные Одесской области будут работать независимо от природного газа

Котельные Одесской области будут работать независимо от природного газа

Сейчас Одесская область готова к отопительному сезону на 93%. Продолжается процесс обеспечения генераторами объектов водоснабжения и перевод котельных на альтернативные виды топлива.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской ОГА.

Отопительный сезон в Одесской области обычно начинается ориентировочно 1 ноября, но все зависит от погодных условий. Прошлая зима для нашего региона выдалась нелегкой, а с учетом того, что зимой в Украине могут выключать свет от 4 до 18 часов в день, власти области готовятся к разным вызовам в условиях войны. Так, котельные переводят на альтернативные виды топлива.

«Каждая 10 Гкал в регионе производится уже независимо от наличия природного газа», — отметили в ОВА.

Также продолжается процесс обеспечения важных социальных объектов генераторами. На сегодняшний день стопроцентно обеспечены генраторами больницы: стационары и родильные дома. Хуже ситуация с объектами водоснабжения — 88%, и школами — 98%.

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В целом, к работе в осенне-зимний период подготовлены:

  • 1315 котельных,
  • 1908 км тепловых сетей,
  • 248 объектов водоснабжения,
  • 8867 многоквартирных жилых домов,
  • 489 детских садов,
  • 623 учебных заведения,
  • 399 учреждений здравоохранения.

Кроме того, заготовлено почти 50 тысяч тонн посыпочного материала, 321 единица специализированной техники готова к работе.

 

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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