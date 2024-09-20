Котельные Одесской области будут работать независимо от природного газа

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской ОГА.

Отопительный сезон в Одесской области обычно начинается ориентировочно 1 ноября, но все зависит от погодных условий. Прошлая зима для нашего региона выдалась нелегкой, а с учетом того, что зимой в Украине могут выключать свет от 4 до 18 часов в день, власти области готовятся к разным вызовам в условиях войны. Так, котельные переводят на альтернативные виды топлива.

«Каждая 10 Гкал в регионе производится уже независимо от наличия природного газа», — отметили в ОВА.

Также продолжается процесс обеспечения важных социальных объектов генераторами. На сегодняшний день стопроцентно обеспечены генраторами больницы: стационары и родильные дома. Хуже ситуация с объектами водоснабжения — 88%, и школами — 98%.

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В целом, к работе в осенне-зимний период подготовлены:

1315 котельных,

1908 км тепловых сетей,

248 объектов водоснабжения,

8867 многоквартирных жилых домов,

489 детских садов,

623 учебных заведения,

399 учреждений здравоохранения.

Кроме того, заготовлено почти 50 тысяч тонн посыпочного материала, 321 единица специализированной техники готова к работе.