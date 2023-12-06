Сегодня украинцы отмечают профессиональный праздник наших защитников

История праздника

Кроме церковного праздника Николая, в Украине сегодня поздравляют военных. Именно в этот день 32 года назад Верховная рада приняла «Закон о Вооруженных Силах Украины», согласно которому фактически была создана армия современной независимой страны.

Начало Вооруженным силам Украины фактически положило постановление парламента О военных формированиях в Украине от 24 августа 1991 года.

6 декабря — это день, когда в 1991 году украинский парламент принял закон О Вооруженных силах Украины. Именно этот документ определяет ВСУ как «военное формирование, на которое в соответствии с Конституцией Украины возлагаются оборона Украины, защита ее суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности».

А с января 1992 года начался процесс приведения дислоцированных на территории Украины войск к добровольной присяге на верность украинскому народу. Под юрисдикцию нашего государства тогда перешли: 14 мотострелковых, 4 танковых, 3 артиллерийские дивизии и 8 артиллерийских бригад (насчитывали 9,2 тыс. танки и 11,3 тыс. боевых машин), бригада спецназначения, 9 бригад ПВО, 7 полков боевых вертолетов, четыре воздушных армии (около 1,5 тыс. боевых самолетов) и отдельная армия ПВО.

Нынешняя структура ВСУ

Вооруженные силы Украины состоят из:

руководящего органа — Генеральный штаб ВСУ,

трех видов войск — Сухопутные войска, Воздушные силы, Военно-морские силы,

отдельных родов войск — Десантно-штурмовые войска, Войска связи и кибербезопасности.

Кроме того, есть отдельные роды сил ВСУ:

Силы территориальной обороны,

Силы спецопераций,

Медицинские силы,

Силы логистики,

Силы поддержки.

В структуру украинской армии также входят:

органы военного управления,

воинские части, соединения,

высшие военные учебные заведения и т.д.

Каждый род войск имеет свой профессиональный праздник, однако 6 декабря объединяет всех украинских военных, которые мужественно защищают нашу землю от российского агрессора.

Несколько фактов О ВСУ

Угроза безопасности и независимости Украины обусловила наращивание личного состава ВСУ.

На момент провозглашения Украиной независимости численность армии насчитывала 980 тыс. человек.

После вторжения российских войск на Донбасс и оккупации Крыма в 2014 году украинская армия вступила в реальные боевые действия с лучше вооруженным врагом.

Численность нашей армии по состоянию на февраль 2016 года достигала 275 тыс. человек. Появился ряд новых частей (бригады, полки, батальоны), была перестроена структура управления. К примеру, в Сухопутных войсках образовали четыре оперативных командования: Север, Юг, Восток и Запад.

Перед полномасштабным вторжением войск РФ, в июле 2021 года, была утверждена численность Вооруженных сил Украины “в количестве, не превышающем 261 тыс. человек, в том числе 215 тыс. военнослужащих”. Численность была увеличена на 11 тыс. военных в связи с созданием Сил территориальной обороны ВСУ.

Известно, что после начала полномасштабной войны в ВСУ было около 700 тыс. личного состава, а по всему сектору обороны – миллион. Такие данные в июле 2022 года озвучил тогдашний министр обороны Алексей Резников.

Украина занимает 15 место среди 145 стран мира по мощности своей армии.

Таковы данные ежегодного рейтинга Global Firepower. Хотя этот рейтинг учитывает не столько реальную боеспособность и опыт, сколько формальные показатели как вооруженных сил, так и общих ресурсов страны (от финансовых до природных, необходимых для обеспечения армии), даже в нем Украина за прошлый год поднялась с 22-го на 15-е место.

При этом Украина занимает второе место (после России и перед Польшей) в рейтинге армий в своем регионе.

Первые три места авторы Global Firepower отводят США, России и Китаю, за ними следуют Индия, Великобритания, Южная Корея, Пакистан, Япония, Франция, Италия, Турция, Индонезия, Бразилия, Египет.

Сейчас в ВСУ служит на 40% больше женщин, чем до полномасштабного вторжения.

За последние два года количество женщин в армии выросло на 12 тыс. человек: в ВСУ проходят службу почти 43 тысячи женщин-военнослужащих.

Сейчас отменены ограничения для доступа женщин-военнослужащих к армейским должностям.

«Если раньше женщины могли проходить службу на должностях преимущественно медицинских специальностей, связистов, бухгалтеров, делопроизводителей и поваров, то сейчас женщина в армии может быть водителем, гранатометчиком, заместителем командира разведгруппы, командиром БМП, ремонтником, пулеметчиком, снайпером и т. д.», — подчеркивают в Минобороны.

За почти два года вторжения ВСУ уничтожили в Украине 334 тыс. россиян и более 5,5 тыс. танков.

Наибольшее количество оккупантов, ликвидированных за один день — 1380. Это произошло 19 октября 2023 года.

Более 70 тыс. украинских военных прошли подготовку за пределами Украины.

Такую цифру в сентябре 2023 года озвучил уже бывший министр обороны Алексей Резников. Предшественник Рустема Умерова сообщил, что за первые полтора года большой войны против РФ на территории стран-партнеров прошли обучение 70 тысяч украинских воинов.

В целом это более полутора десятков союзнических стран, в которых проходили подготовку как узкие специалисты (медики, саперы, водолазы, разведчики и т. д.), так и военные вновь созданных бригад. Наиболее масштабно к программам подготовки украинских военных присоединились США, Великобритания, а также страны ЕС, в частности Германия, Франция, Польша.

Самое главное: ВСУ доказали на поле боя, что способны противостоять российскому агрессору, несмотря на его преимущество в живой силе и количестве техники!

Благодарность нашим защитникам

Вооруженные Силы Украины опубликовали на своей странице в Facebook трогательный видеоролик – поздравления с Днем ВСУ и Святого Николая, которые с этого года празднуются вместе.

«В этом году украинцы впервые отмечают вместе два праздника — День Вооруженных Сил Украины и Святого Николая. Этот факт вдохновил авторов видеоролика на создание теплой и доброй истории, в которой дети благодарят своих родных — защитников и защитниц, и просят защитить наш общий дом — Украину, и, конечно, Святого Николая: «Чтобы подарочки принес» :))», — говорится в сообщении.

Украинских военнослужащих поздравил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный:

Склоняю голову перед вашим подвигом! Перед каждым солдатом, сержантом и офицером. Особенно перед теми, кто сегодня в огне боев и под обстрелами, в холодных замерзших окопах и руинах крепко держит оборону и уничтожает коварного врага.

Именно вы, невзирая на звание и должности, стоите за будущее наших детей. Это то, ради чего мы боремся, не имея права на поражение.

Горд каждый, кто сегодня находится в рядах Вооруженных Сил Украины.

Украина не сдается – благодаря вам. И благодаря вам я снова и снова убеждаюсь – как бы тяжело нам ни было, но точно не будет стыдно!

Источник: Генштаб ВСУ, Forbes Украина, КМИС, Верховная Рада, Минобороны