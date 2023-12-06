Сегодня украинцы отмечают профессиональный праздник наших защитников

Сегодня, 6 декабря, в Украине отмечают важный профессиональный праздник — День Вооруженных Сил Украины. Он совпал с большим церковным праздником — днем Святого Николая.
История праздника
Кроме церковного праздника Николая, в Украине сегодня поздравляют военных. Именно в этот день 32 года назад Верховная рада приняла «Закон о Вооруженных Силах Украины», согласно которому фактически была создана армия современной независимой страны.
Начало Вооруженным силам Украины фактически положило постановление парламента О военных формированиях в Украине от 24 августа 1991 года.
6 декабря — это день, когда в 1991 году украинский парламент принял закон О Вооруженных силах Украины. Именно этот документ определяет ВСУ как «военное формирование, на которое в соответствии с Конституцией Украины возлагаются оборона Украины, защита ее суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности».
А с января 1992 года начался процесс приведения дислоцированных на территории Украины войск к добровольной присяге на верность украинскому народу. Под юрисдикцию нашего государства тогда перешли: 14 мотострелковых, 4 танковых, 3 артиллерийские дивизии и 8 артиллерийских бригад (насчитывали 9,2 тыс. танки и 11,3 тыс. боевых машин), бригада спецназначения, 9 бригад ПВО, 7 полков боевых вертолетов, четыре воздушных армии (около 1,5 тыс. боевых самолетов) и отдельная армия ПВО.
Нынешняя структура ВСУ
Вооруженные силы Украины состоят из:
- руководящего органа — Генеральный штаб ВСУ,
- трех видов войск — Сухопутные войска, Воздушные силы, Военно-морские силы,
- отдельных родов войск — Десантно-штурмовые войска, Войска связи и кибербезопасности.
Кроме того, есть отдельные роды сил ВСУ:
- Силы территориальной обороны,
- Силы спецопераций,
- Медицинские силы,
- Силы логистики,
- Силы поддержки.
В структуру украинской армии также входят:
- органы военного управления,
- воинские части, соединения,
- высшие военные учебные заведения и т.д.
Каждый род войск имеет свой профессиональный праздник, однако 6 декабря объединяет всех украинских военных, которые мужественно защищают нашу землю от российского агрессора.
Несколько фактов О ВСУ
- Угроза безопасности и независимости Украины обусловила наращивание личного состава ВСУ.
На момент провозглашения Украиной независимости численность армии насчитывала 980 тыс. человек.
После вторжения российских войск на Донбасс и оккупации Крыма в 2014 году украинская армия вступила в реальные боевые действия с лучше вооруженным врагом.
Численность нашей армии по состоянию на февраль 2016 года достигала 275 тыс. человек. Появился ряд новых частей (бригады, полки, батальоны), была перестроена структура управления. К примеру, в Сухопутных войсках образовали четыре оперативных командования: Север, Юг, Восток и Запад.
Перед полномасштабным вторжением войск РФ, в июле 2021 года, была утверждена численность Вооруженных сил Украины “в количестве, не превышающем 261 тыс. человек, в том числе 215 тыс. военнослужащих”. Численность была увеличена на 11 тыс. военных в связи с созданием Сил территориальной обороны ВСУ.
Известно, что после начала полномасштабной войны в ВСУ было около 700 тыс. личного состава, а по всему сектору обороны – миллион. Такие данные в июле 2022 года озвучил тогдашний министр обороны Алексей Резников.
- Украина занимает 15 место среди 145 стран мира по мощности своей армии.
Таковы данные ежегодного рейтинга Global Firepower. Хотя этот рейтинг учитывает не столько реальную боеспособность и опыт, сколько формальные показатели как вооруженных сил, так и общих ресурсов страны (от финансовых до природных, необходимых для обеспечения армии), даже в нем Украина за прошлый год поднялась с 22-го на 15-е место.
При этом Украина занимает второе место (после России и перед Польшей) в рейтинге армий в своем регионе.
Первые три места авторы Global Firepower отводят США, России и Китаю, за ними следуют Индия, Великобритания, Южная Корея, Пакистан, Япония, Франция, Италия, Турция, Индонезия, Бразилия, Египет.
- Сейчас в ВСУ служит на 40% больше женщин, чем до полномасштабного вторжения.
За последние два года количество женщин в армии выросло на 12 тыс. человек: в ВСУ проходят службу почти 43 тысячи женщин-военнослужащих.
Сейчас отменены ограничения для доступа женщин-военнослужащих к армейским должностям.
«Если раньше женщины могли проходить службу на должностях преимущественно медицинских специальностей, связистов, бухгалтеров, делопроизводителей и поваров, то сейчас женщина в армии может быть водителем, гранатометчиком, заместителем командира разведгруппы, командиром БМП, ремонтником, пулеметчиком, снайпером и т. д.», — подчеркивают в Минобороны.
- За почти два года вторжения ВСУ уничтожили в Украине 334 тыс. россиян и более 5,5 тыс. танков.
Наибольшее количество оккупантов, ликвидированных за один день — 1380. Это произошло 19 октября 2023 года.
- Более 70 тыс. украинских военных прошли подготовку за пределами Украины.
Такую цифру в сентябре 2023 года озвучил уже бывший министр обороны Алексей Резников. Предшественник Рустема Умерова сообщил, что за первые полтора года большой войны против РФ на территории стран-партнеров прошли обучение 70 тысяч украинских воинов.
В целом это более полутора десятков союзнических стран, в которых проходили подготовку как узкие специалисты (медики, саперы, водолазы, разведчики и т. д.), так и военные вновь созданных бригад. Наиболее масштабно к программам подготовки украинских военных присоединились США, Великобритания, а также страны ЕС, в частности Германия, Франция, Польша.
Самое главное: ВСУ доказали на поле боя, что способны противостоять российскому агрессору, несмотря на его преимущество в живой силе и количестве техники!
Благодарность нашим защитникам
Вооруженные Силы Украины опубликовали на своей странице в Facebook трогательный видеоролик – поздравления с Днем ВСУ и Святого Николая, которые с этого года празднуются вместе.
«В этом году украинцы впервые отмечают вместе два праздника — День Вооруженных Сил Украины и Святого Николая. Этот факт вдохновил авторов видеоролика на создание теплой и доброй истории, в которой дети благодарят своих родных — защитников и защитниц, и просят защитить наш общий дом — Украину, и, конечно, Святого Николая: «Чтобы подарочки принес» :))», — говорится в сообщении.
Украинских военнослужащих поздравил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный:
Склоняю голову перед вашим подвигом! Перед каждым солдатом, сержантом и офицером. Особенно перед теми, кто сегодня в огне боев и под обстрелами, в холодных замерзших окопах и руинах крепко держит оборону и уничтожает коварного врага.
Именно вы, невзирая на звание и должности, стоите за будущее наших детей. Это то, ради чего мы боремся, не имея права на поражение.
Горд каждый, кто сегодня находится в рядах Вооруженных Сил Украины.
Украина не сдается – благодаря вам. И благодаря вам я снова и снова убеждаюсь – как бы тяжело нам ни было, но точно не будет стыдно!
Источник: Генштаб ВСУ, Forbes Украина, КМИС, Верховная Рада, Минобороны