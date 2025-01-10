Від землі до реабілітації: що хвилює ветеранів Бессарабської громади

Чим допомагає громада?

На цю зустріч прийшли семеро ветеранів ЗСУ. Четверо з них – ветерани – інваліди війни. Присутні голова громади разом із заступниками, працівники лікарні, фахівці сектору ветеранської політики, відділу соцзахисту, благодійних фондів, ТЦК, ветеранської громадської організації, центру зайнятості докладно розповіли, які пільги, допомогу може отримати ветеран Бессарабської громади. Говорилося про ветеранський супровід при оформленні документів, двадцять тисяч гривень на реабілітацію, літній відпочинок в реабілітаційному центрі «Шураві», півтори тисячі гривень стипендії щомісячно, виплати у розмірі до двох тисяч гривень до державних свят, безкоштовне харчування дітей в закладах освіти, можливість отримати власне житло в селищі Соборне, безкоштовні медичні послуги – зуболікування, зубопротезування, ліки, клінічно-діагностичні дослідження, слухові апарати, милиці, ходунки, безкоштовну правову допомогу, призначення соцпрацівника за потреби, забезпечення дровами.

На рівні держави – про пільги на сплату комунальних послуг та безповоротні державні гранти для ветеранів на відкриття й розширення власного бізнесу.

«Ми хочемо мати свою землю»

Ветерани визначили три основні проблеми, що, на їхню думку, потребують вирішення саме в Бессарабській громаді.

По-перше: кожен ветеран має одержати першочергове право на отримання двох гектарів землі під особисте господарство.

– Ми проливали кров за цю землю, і хочемо мати її клаптик, – зауважили ветерани.

Сава Чернєв, голова Бессарабської громади, відповів, що під час воєнного стану законодавство забороняє вирішувати питання виділення землі. Але щойно воєнний стан буде скасовано, кожен ветеран отримає належні йому два гектари землі. Для цього вже передбачена велика земельна ділянка, що буде розподілена саме між ветеранами.

По-друге: потрібно збільшити кошти, закладені в бюджет на реабілітацію і оздоровлення як ветеранів, так і поранених військових.

По-третє: потрібна потужна ветеранська організація. Домовились, що цим займуться самі ветерани. Місцева ж влада забезпечить приміщенням та зарплатою керівника організації.

Ветерани нарікали і на тяганину при оформленні УБД і пенсійного посвідчення ветерана – інваліда війни, говорили про проблеми з працевлаштуванням у сільській місцевості, необхідність інформувати ветеранів стосовно пільг, допомоги від громади через ЗМІ, соцмережі, про впровадження пільгового проїзду в приміських автобусах, гуманітарну допомогу тощо.

Говорять ветерани ЗСУ

– Нарешті на нас звернули увагу і надали можливість озвучити проблеми, які нас турбують. Хотілося б, щоб такі зустрічі з владою відбувалися хоча б раз на пів року, – відзначив Анатолій Гуцан.

– Не дуже хотів йти на зустріч, однак приємно вражений – з користю провів дві години, дізнався багато нового для себе, для своїх побратимів. До речі, довідник для ветеранів ЗСУ, який підготувало «Одеське життя», з іменами, телефонами, адресами – дуже корисний, а то хлопці приходять з фронту і не знають, куди бігти, до кого звертатись. А тут усе розписано. Дякую вам! – сказав Ігор Семенюк.

– Мене цікавила медична допомога в нашій лікарні і безкоштовна юридична. Усе, що мені було потрібно, я почув. Тепер знаю, до кого звертатись і як вирішити свою проблему, так що спасибі, що запросили, – сказав Віталій Бошняк.

– Я слідкував за цим проєктом в «Одеському житті» і вважаю, що він виявився доволі успішним. Цікаво було читати історії хлопців, корисно – роз’яснення фахівців. А головне, що деякі проблеми ветеранів вдалося вирішити, а до інших – принаймні привернути увагу, що також важливо, – зазначив Сергій Размєріца.

Круглий стіл завершився чаюванням, де розмова продовжилася. Відчувалося, що хлопцям дуже потрібно виговоритися і поговорити не тільки про власні проблеми, а й про війну, про життя і про майбутнє України.

Ця публікація підготовлена у співпраці з Українською Асоціацією Медіа Бізнесу та за підтримки ЮНЕСКО, за фінансування народу Японії. Автори несуть відповідальність за вибір і виклад фактів, що містяться в цій публікації, а також за висловлені думки. які не обов’язково належать ЮНЕСКО та жодним чином не зобов’язують Організацію

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