Що на нас чекає у 2025 році: виклики та прогнози

Війна: переговори «від Трампа», тимчасове «заморожування» та передвиборча кампанія

Безумовно, головне бажання українців – якнайшвидше завершення війни. Деякі експерти вважають, що статися це може у 2025 році. А стартують мирні угоди після інавгурації 20 січня президента США Дональда Трампа. Обіцяв же він «закінчити війну в Україні за 24 години». За заявою Трампа, щоб покласти край воєнним діям, він чекає на зустріч із Путіним. Зеленському ж Трамп пропонував «почати думати про припинення вогню».

Тож під тиском США у 2025 році Україна і Росія таки можуть почати переговори. Сьогодні на можливих переговорах наша держава не може виступити з позиції сили. Необхідні надійні гарантії безпеки. В ідеалі – членство в НАТО. Але це малоймовірно. Також необхідно посилити мобілізацію, щоб зупинити просування противника і створити ресурс для деокупації. Інакше – доведеться піти на болючі поступки та відмову від анексованих РФ територій. Зараз президент Зеленський такий варіант все ще відкидає.

Але, так чи інакше, вважають аналітики, результатом переговорів може стати тільки тимчасове заморожування конфлікту на кордоні військового зіткнення. Можливий частковий обмін територіями та узгодження демілітаризованої зони. Не виключено, що контролювати її будуть миротворці ООН. А питання Донбасу і Криму буде знято з порядку обговорення. Влітку, згідно з одним зі сценаріїв розвитку подій, в Україні скасують воєнний стан і запустять виборчу кампанію. А восени – проведуть вибори. Але, яким би бажаним не було це перемир’я, воно спричинило б значні ризики для України. Путін, імовірно, використав би припинення вогню для того, щоб спланувати нові напади.

Мобілізація: без демобілізації та відстрочки за інвалідністю

На сьогодні воєнний стан і загальна мобілізація в Україні триватиме до 8 лютого 2025 року. До армії планується мобілізувати ще 160 тисяч осіб.

У Верховній Раді обговорюється питання про демобілізацію та ротацію військовослужбовців, які беруть безпосередню участь у бойових діях. Але відповідний законопроєкт, визнають нардепи, навряд чи з’явиться і буде ухвалений у першому півріччі 2025 року. Зниження мобілізаційного віку до 18-20 років, стверджують у парламенті, не буде. Президент заявив, що вважає це небезпечним. Навіть попри тиск західних партнерів.

Економіка: нова ціна на світло і зростання цін

Економічне зростання України, зазначають аналітики, наступного року ослабне. Одна з основних причин – складна непрогнозована ситуація в енергетиці. Сьогодні в Україні залишилося приблизно 20 гігаватів потужностей для виробництва електрики – замість довоєнних 55. І відключення після ударів по енергооб’єктах дуже сильно вдарили по українській економіці.

Долар у 2025 році експерти прогнозують на рівні 43,3 гривні. А до кінця року він може зрости до 45,7 гривні. Інфляція продовжить прискорюватися і деякий час буде близька до 10%. Отже, споживчі ціни зростатимуть і надалі. Подорожчає практично все.

У 2025 році ймовірне збільшення тарифу на електрику для населення. Переглянути його можуть із 1 червня. Підвищиться тариф, імовірно, до 6,32 гривні за кіловат. Тариф на газ триматиметься без змін як мінімум до кінця опалювального сезону. А ось тариф на воду в 2025 році може зрости. Наскільки – поки що невідомо.

Продукти подорожчають у будь-якому разі. Адже їхня вартість залежить від цін на електроенергію та паливо. А пальне, зазначають експерти, продовжить дорожчати.

Зростуть у ціні й сигарети. З 2025 року в Україні запроваджуються нові акцизні ставки на тютюнові вироби. Як наслідок – з початку 2025 року пачка сигарет подорожчає приблизно на 40 гривень. За прогнозами, її середня ціна становитиме 127,4 гривні.

Соціалка: накопичувальна пенсія

Усі соцвиплати у 2025 році збережуться. З липня 2025 року планується перехід на накопичувальну пенсійну систему з обов’язковими внесками громадян на особисті рахунки. Вона буде обов’язковою для українців, народжених після 2000 року. А решта – зможуть приєднатися добровільно. Згідно з новою системою, пенсія покриватиме 40% від заробітної плати за умови повного страхового стажу – це майже вдвічі більше за нинішній рівень. Накопичені кошти виплачуватимуться після виходу на пенсію.

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