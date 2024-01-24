От вопросов к решению: как власти Балтской громады поддерживают переселенцев

Напомним, 9 января в городе Балта, в конференц-зале Публичной библиотеки состоялась встреча руководства Балтской громады с представителями внутренне перемещенных лиц и общественных организаций.

Письмо с просьбой рассмотреть вопрос о возможности санитарной вырубки и самовывоза дров внутренне перемещенными лицами уже направлено горсоветом в Государственное специализированное хозяйственное предприятие «Леса Украины», ждут положительного ответа.

Семнадцать человек получили бесплатную консультацию юриста, который также оказывает правовую помощь вплоть до назначения бесплатного адвоката и защиту лица в суде.

Также ВПО воспользовались предложением о возможности обращения к психологу и специалист уже работает с теми, кто нуждается в его помощи. Сейчас услугой воспользовались пять человек.

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