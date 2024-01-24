От вопросов к решению: как власти Балтской громады поддерживают переселенцев

Вопросы и предложения от переселенцев, которые были озвучены во время беседы за круглым столом, состоявшейся 9 января, нашли отклик у руководства Балтской громады. Сейчас все они — на этапе решения. Напомним, что инициатором и организатором круглого стола была наша редакция.
Напомним, 9 января в городе Балта, в конференц-зале Публичной библиотеки состоялась встреча руководства Балтской громады с представителями внутренне перемещенных лиц и общественных организаций.
Письмо с просьбой рассмотреть вопрос о возможности санитарной вырубки и самовывоза дров внутренне перемещенными лицами уже направлено горсоветом в Государственное специализированное хозяйственное предприятие «Леса Украины», ждут положительного ответа.
Семнадцать человек получили бесплатную консультацию юриста, который также оказывает правовую помощь вплоть до назначения бесплатного адвоката и защиту лица в суде.
Также ВПО воспользовались предложением о возможности обращения к психологу и специалист уже работает с теми, кто нуждается в его помощи. Сейчас услугой воспользовались пять человек.
Публікація підготовлена за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю видання «Одеське життя» і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.