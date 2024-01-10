Переселенцы на Балтщине: как громада решает жилищные, социальные и гуманитарные вопросы

— Татьяна, одной из важнейших проблем для переселенцев является вопрос крыши над головой. Как эта проблема решается в Балтской громаде?

— Вопрос с жильем для переселенцев у нас не стоял слишком остро. Ведь люди в основном ехали к родственникам или знакомым, которые проживают в нашей громаде.

Местные жители массово откликнулись на потребность обеспечения жильем пострадавших. Некоторые поселяли переселенцев бесплатно, кто-то принял родственников. В громаде работает программа «Прихисток», по которой, с помощью Общества Красного Креста, выплачивается компенсация владельцам домовладений, которые временно разместили внутренне перемещенных лиц. По данной программе получали компенсацию около 150 владельцев домовладений, сейчас — 69.

Кроме того, на случай массовой эвакуации городской совет обустроил здание бывшей школы в селе Еленовка. Здесь сделан ремонт, есть санузлы, душевые, кухня, столовая, горячая и холодная вода. Есть отдельные комнаты для проживания трех-четырех человек. Всего здесь могут проживать 50 человек.

— Люди часто выезжают из зоны боевых действий только с документами, без денег. Как им получить помощь?

— Сначала нужно получить справку ВПО и оформить документы для получения помощи на проживание. Нужно обратиться в ЦНАП города Балта по адресу: улица Вишневая, 30, сектор по вопросам предоставления административных услуг социального характера — кабинет №7.

Помощь оказывает координационный гуманитарный штаб, который работает в горсовете. Кроме того, привлекаются благотворительные организации и фонды, предоставляющие финансовую помощь, продукты питания, средства гигиены, бесплатную юридическую и психологическую поддержку. Это:

Международный благотворительный фонд «Українська душа».

Благотворительный фонд «Єдність громади».

Благотворительный фонд «Одеса та одесити».

Благотворительная организация «Життя».

Благотворительная организация «Пробудження».

Благотворительная организация «Промінь любові».

Общественная организация «Нове життя».

Неприбыльная организация «Десяте квітня».

Также в громаде действует программа социальной поддержки «Захист і турбота». В программу были внесены изменения — она дополнена направлением «Підтримка внутрішньо переміщених осіб». Она предусматривает предоставление административных, социальных, информационных и психологических услуг, содействие в интеграции, предоставление медицинских услуг, помощь в трудоустройстве, получении бесплатной правовой помощи и тому подобное.

К нам прибывают люди с разным уровнем образования, специалисты разных специальностей. За два года в центр занятости обратилось 88 человек, 62 человека получили статус безработного, а 26 человек — трудоустроены. Еще 15 — нашли работу самостоятельно. Трудятся по таким профессиям, как агроном, бармен, воспитатель, инспектор по кадрам, завхоз, уборщик, дворник, продавец, рабочий по обслуживанию домов, экономист. Что важно — Балте постоянно нужны врачи и швеи.

Центр занятости предлагает ВПО услуги по поиску работы, программы занятости, обучение. Например, человек, который хочет приобрести новые знания, сменить профессию, может получить ваучер и пройти профессиональное обучение. В рамках проекта «еРобота» переселенцы могут воспользоваться программами «Власна справа», «Гранти на створення або розвиток власного бізнесу учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їхніх сімей».

В Балтской публичной библиотеке для ВПО и всех желающих действуют бесплатные курсы компьютерной грамотности, разговорный клуб «Розмовляймо українською мовою», центр психологической поддержки, клуб по интересам.

Для детей с нарушениями здоровья работает Балтский инклюзивно-ресурсный центр.

— Адаптация ВПО в новых общинах в значительной степени зависит от готовности общины принять их.

— Наша громада была готова к социальным вызовам еще с 2014 года, когда к нам начали переезжать переселенцы из Донецкой, Луганской областей. Мы понимаем, насколько важна социальная и психологическая поддержка. Ведь эти люди стали свидетелями ужасных событий, пережили стресс, потеряли крышу над головой, и очень часто без посторонней помощи не могут справиться. Сейчас одиннадцать человек получили психологическую помощь от Центра предоставления социальных услуг. Также в этом направлении работают волонтеры-психологи и благотворительные организации.

Гуманитарная помощь предлагается переселенцам при обращении в горсовет за оформлением статуса ВПО. Распределение и ее выдачу осуществляет сектор по работе с ВПО отдела социальной политики горсовета.

— Татьяна, среди переселенцев есть активные люди, которые хотят быть полезными новой громаде. Что делает горсовет, чтобы воспользоваться потенциалом переселенцев?

— Чтобы объединить переселенцев и помочь им интегрироваться в общество, при горсовете был создан Совет ВПО.

За короткое время совет сумел объединить внутренне перемещенных лиц с активной гражданской позицией. Первыми важными шагами стало сплочение людей, помощь общественным организациям, которые занимаются людьми с инвалидностью и переселенцами, помощь военным, устройство для детей праздников, создание в Вайбере группы ВПО.

Публікація підготовлена за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю видання «Одеське життя» і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.