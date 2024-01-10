Переселенцы на Балтщине: как громада решает жилищные, социальные и гуманитарные вопросы

Как переселенцев приняла громада, чувствуют ли ВПО полноправными жителями этого сообщества, как помогают им на новом месте? Обо всем этом — разговор с заведующей сектором по работе с ВПО отдела социальной политики Балтского горсовета Татьяной Кошаринской.
— Татьяна, одной из важнейших проблем для переселенцев является вопрос крыши над головой. Как эта проблема решается в Балтской громаде?
— Вопрос с жильем для переселенцев у нас не стоял слишком остро. Ведь люди в основном ехали к родственникам или знакомым, которые проживают в нашей громаде.
Местные жители массово откликнулись на потребность обеспечения жильем пострадавших. Некоторые поселяли переселенцев бесплатно, кто-то принял родственников. В громаде работает программа «Прихисток», по которой, с помощью Общества Красного Креста, выплачивается компенсация владельцам домовладений, которые временно разместили внутренне перемещенных лиц. По данной программе получали компенсацию около 150 владельцев домовладений, сейчас — 69.
Кроме того, на случай массовой эвакуации городской совет обустроил здание бывшей школы в селе Еленовка. Здесь сделан ремонт, есть санузлы, душевые, кухня, столовая, горячая и холодная вода. Есть отдельные комнаты для проживания трех-четырех человек. Всего здесь могут проживать 50 человек.
— Люди часто выезжают из зоны боевых действий только с документами, без денег. Как им получить помощь?
— Сначала нужно получить справку ВПО и оформить документы для получения помощи на проживание. Нужно обратиться в ЦНАП города Балта по адресу: улица Вишневая, 30, сектор по вопросам предоставления административных услуг социального характера — кабинет №7.
Помощь оказывает координационный гуманитарный штаб, который работает в горсовете. Кроме того, привлекаются благотворительные организации и фонды, предоставляющие финансовую помощь, продукты питания, средства гигиены, бесплатную юридическую и психологическую поддержку. Это:
- Международный благотворительный фонд «Українська душа».
- Благотворительный фонд «Єдність громади».
- Благотворительный фонд «Одеса та одесити».
- Благотворительная организация «Життя».
- Благотворительная организация «Пробудження».
- Благотворительная организация «Промінь любові».
- Общественная организация «Нове життя».
- Неприбыльная организация «Десяте квітня».
Также в громаде действует программа социальной поддержки «Захист і турбота». В программу были внесены изменения — она дополнена направлением «Підтримка внутрішньо переміщених осіб». Она предусматривает предоставление административных, социальных, информационных и психологических услуг, содействие в интеграции, предоставление медицинских услуг, помощь в трудоустройстве, получении бесплатной правовой помощи и тому подобное.
К нам прибывают люди с разным уровнем образования, специалисты разных специальностей. За два года в центр занятости обратилось 88 человек, 62 человека получили статус безработного, а 26 человек — трудоустроены. Еще 15 — нашли работу самостоятельно. Трудятся по таким профессиям, как агроном, бармен, воспитатель, инспектор по кадрам, завхоз, уборщик, дворник, продавец, рабочий по обслуживанию домов, экономист. Что важно — Балте постоянно нужны врачи и швеи.
Центр занятости предлагает ВПО услуги по поиску работы, программы занятости, обучение. Например, человек, который хочет приобрести новые знания, сменить профессию, может получить ваучер и пройти профессиональное обучение. В рамках проекта «еРобота» переселенцы могут воспользоваться программами «Власна справа», «Гранти на створення або розвиток власного бізнесу учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їхніх сімей».
В Балтской публичной библиотеке для ВПО и всех желающих действуют бесплатные курсы компьютерной грамотности, разговорный клуб «Розмовляймо українською мовою», центр психологической поддержки, клуб по интересам.
Для детей с нарушениями здоровья работает Балтский инклюзивно-ресурсный центр.
— Адаптация ВПО в новых общинах в значительной степени зависит от готовности общины принять их.
— Наша громада была готова к социальным вызовам еще с 2014 года, когда к нам начали переезжать переселенцы из Донецкой, Луганской областей. Мы понимаем, насколько важна социальная и психологическая поддержка. Ведь эти люди стали свидетелями ужасных событий, пережили стресс, потеряли крышу над головой, и очень часто без посторонней помощи не могут справиться. Сейчас одиннадцать человек получили психологическую помощь от Центра предоставления социальных услуг. Также в этом направлении работают волонтеры-психологи и благотворительные организации.
Гуманитарная помощь предлагается переселенцам при обращении в горсовет за оформлением статуса ВПО. Распределение и ее выдачу осуществляет сектор по работе с ВПО отдела социальной политики горсовета.
— Татьяна, среди переселенцев есть активные люди, которые хотят быть полезными новой громаде. Что делает горсовет, чтобы воспользоваться потенциалом переселенцев?
— Чтобы объединить переселенцев и помочь им интегрироваться в общество, при горсовете был создан Совет ВПО.
За короткое время совет сумел объединить внутренне перемещенных лиц с активной гражданской позицией. Первыми важными шагами стало сплочение людей, помощь общественным организациям, которые занимаются людьми с инвалидностью и переселенцами, помощь военным, устройство для детей праздников, создание в Вайбере группы ВПО.
Публікація підготовлена за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю видання «Одеське життя» і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.