Жилье, работа и лекарства: что еще беспокоит переселенцев Балтской громады

Встретились представители громады и переселенцы

К участию в обсуждении были приглашены внутренне перемещенные лица: председатель совета ВПЛ Мария Шевченко, руководитель общественной организации «Новий початок» Дмитрий Шевченко, Александр Пирожок, Яна Панова, Наталья Супрун.

Громаду представляли заместитель Балтского городского головы Татьяна Холич, заведующая сектором по работе с ВПЛ отдела соцполитики горсовета Татьяна Кошаринская, главный специалист отдела образования Лилия Розгон, директор Балтской многопрофильной больницы Роман Кацмаза, заместитель начальника отдела центра занятости Юлия Черная, зав. сектора по вопросам услуг социального характера ЦНАП Тамара Богопольская, психолог Центра предоставления соцуслуг Анастасия Блажевская, журналистка Одесской телекомпании «ГРАД» Людмила Шелих.

Беседа состоялась в конференц-зале Публичной библиотеки.

Жилищный вопрос для переселенцев

Как выяснилось в ходе анкетирования, 50 процентов опрошенных остались бы в громаде при условии обеспечения собственным жильем. О том, есть ли что предложить переселенцам, рассказала заместитель мэра Татьяна Холич:

— В первые дни войны тех, кто приезжал в громаду, селили в общежитии педагогического колледжа. Также обращались к хозяевам частных домов с просьбой дать приют людям. Многие откликнулись. К сожалению, в громаде общежитий, которые можно было бы переоборудовать под социальное жилье, нет. Но сейчас работаем над тем, чтобы пустующее здание детсада перевести в жилой фонд.

Сначала не шли на контакт, а сейчас имеют совещательный голос

Сегодня активные переселенцы гордятся тем, что у них создан совет ВПЛ. А недавно никто не шел на контакт ни с властью, ни с теми, кто тоже имеет статус переселенца.

— Это не совет на бумаге, а действующая ячейка. Председатель совета Мария Шевченко еще до начала работы организации начала объединять людей, — рассказывает Татьяна Холич, — Ее участники активны. И хотя они пока не входят в горисполком или горсовет, но к ним прислушиваются.

Муж Марии Дмитрий Шевченко возглавляет общественную организацию «Новий початок» и реабилитационный центр, о котором наше издание уже писало.

— Признаюсь, непросто объединять людей. Иногда чувствуешь разочарование. Но нельзя просто сидеть и ждать, нужно объединяться. Как можно на что-то претендовать, если ты сам не приложил усилий, — размышляет председатель совета.

— Переселенцы не какие-то инопланетяне. Все мы люди. Есть такие, которые имеют стойкую гражданскую позицию, а есть пассивные. Мы с женой стремимся своим примером поощрять людей, мотивировать, — убежден Дмитрий.

Как отметила заведующая сектором по работе с ВПЛ отдела соцполитики Татьяна Кошаринская, внутренне перемещенные лица стремятся адаптироваться в обществе. Люди приспосабливаются к новым условиям. Участвуют в анкетировании, в мероприятиях, которые организуют благотворительные международные и всеукраинские организации, плетут сетки для ВСУ.

Есть ли вакансии для переселенцев

Центр занятости предлагает переселенцам немало вакансий. В частности, нужны учителя английского языка, рисования, педагог-организатор, швеи, врачи.

Заместитель начальника Балтского отдела центра занятости Юлия Черная рассказала, что сейчас на учете находятся шесть человек, восемь получили грант на бесплатное обучение.

Каждый желающий может получить ваучер и выбрать учебное заведение, в котором бы хотел учиться. И хотя не все учебные заведения заключили договоры на такую услугу, все же выбор есть.

Для врачей — все условия

Присоединился к разговору директор Балтской многопрофильной больницы Роман Кацмаза:

— За 2023 год лечение в больнице получили 215 перемещенных лиц. К нам приехала семья из Херсона. Мужчина теперь работает анестезиологом. Мы обеспечили их жильем. У них уже родился в Балте ребенок. На амбулаторной реабилитации работает медсестра из Славянска. Из Бахмута медсестра работает в кардиоцентре.

Балтской больнице нужны более 20 врачей: кардиологи, невролог, сосудистые хирурги.

— Имеем 500 просмотров вакансий в соцсетях, 50 звонков и ноль желающих. Как только услышат, что наш городок маленький, пропадают. А те, кто остался, на следующий день уже приступили к работе и не имели проблем с устройством детей в детсад или в школу, — подчеркнул директор.

О доступных лекарствах и что знает ЦНАП

На собрании присутствующие попросили напечатать перечень доступных лекарств в балтских группах в соцсетях. Роман Кацмаза принял предложение, отметив, что в перечень почти ежедневно вносятся изменения.

Также он отметил, что заведение сотрудничает с благотворительными организациями и фондами, которые иногда поставляют бесплатные препараты. Больница выставляет их перечень на своей странице в Фейсбуке и в дневном стационаре. Для того, чтобы их получить, нужно иметь рецепт от семейного врача. Кроме того, все аптеки, размещенные в больнице, работают в программе «Доступні ліки».

Тамара Богопольская сообщила об изменениях, касающихся ВПЛ. Владельцы домовладений или квартир, которые приютили кровных родственников, не будут получать компенсацию. ЦНАП продолжает проводить регистрацию. Здесь же предоставляются консультации.

Как в Балте занимаются детьми?

Говорят, что дети быстрее адаптируются, чем взрослые. Но не чувствует ли ребенок чужим в классе, привлекаются ли дети переселенцев к кружкам, к участию в художественной самодеятельности? Об этом рассказала главный специалист отдела образования Лилия Розгон.

Она отметила, что все дети обеспечены бесплатным горячим питанием за счет громады. Все желающие, тоже бесплатно, посещают Центр детского творчества. Также с детьми работает школьный психолог.

— Учреждения дошкольного образования посещают 49 дошкольников. Есть среди них и особые дети, которые имеют ассистента воспитателя. В городе также работает инклюзивный центр, — сообщила Лилия.

За помощью — к психологу

Психолог Центра предоставления социальных услуг Анастасия Блажевская работает с переселенцами всего два месяца. За это время за помощью обратилось две семьи. На днях пришла женщина из Кропивницкой области. У нее муж на фронте пропал без вести.

— Представляете, человек колебался, приходить ли, потому что думал, что на него накричат и выгонят. Тяжело слушать истории, которые пережили люди. Но мне нельзя плакать, — говорит психолог.

Подчеркнув бесплатность услуг, специалист пригласила всех, кому нужна ее помощь, приходить, не бояться и не пытаться справляться самостоятельно. И, по просьбе присутствующих, предоставила свой номер телефона для консультаций.

Некоторые уже привыкли на новом месте

Как живется ей в Балте, рассказала переселенка из города Херсон Наталья Супрун. Женщина вместе с мужем и сыном пережили оккупацию. А когда Херсон освободили от врага, они решили ехать в Балту, к сестре.

— Здесь я познакомилась с Татьяной Холич, Татьяной Кошаринской, с Марией Шевченко. Подписали декларацию с семейным врачом, которым очень довольны. Мы с мужем имеем проблемы со здоровьем, поэтому сделали кардиограмму, сдали анализы, нам расписали лекарства. Я рада, что попала в Балту, — делится Наталья Супрун.

Дайте участок — дрова сами нарубим

Во время разговора переселенцы поставили вопрос и по обеспечению дровами, в частности о слишком высокой цене на них. Дмитрий Шевченко предложил вариант решения — чтобы лесничество предоставило участок для санитарной вырубки, а дрова они вывезут сами. Это значительно снизит цену. Заместитель городского головы Татьяна Холич пообещала направить письмо в Николаевский лесхоз — именно ему принадлежит филиал Балтского лесничества.

В завершение беседы все вместе выработали рекомендации по интеграции ВПЛ в общество. Решили создать базу данных для привлечения новых жителей в бизнес-сообщество, провести встречи в формате ВПЛ-бизнес-власть-жители громады. А также привлекать ВПЛ к проведению всех мероприятий.

Публікація підготовлена за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю видання «Одеське життя» і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.