Від питань до вирішення: як влада Балтської громади підтримує переселенців

Нагадаємо, 9 січня у місті Балта, у конференц-залі Публічної бібліотеки відбулася зустріч керівництва Балтської громади з представниками внутрішньо переміщених осіб і громадських організацій.

Лист з проханням розглянути питання щодо можливості санітарної вирубки і самовивозу дров внутрішньо переміщеними особами вже надіслано міськрадою до Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України», чекають на позитивну відповідь.

Сімнадцять осіб отримали безкоштовну консультацію юриста, який також надає правову допомогу аж до призначення безкоштовного адвоката та захист особи в суді.

Також ВПО скористалися пропозицією про можливість звернення до психолога і фахівець вже працює з тими, хто потребує його допомоги. Наразі послугою скористалися п’ятеро осіб.

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