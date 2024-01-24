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Від питань до вирішення: як влада Балтської громади підтримує переселенців

Від питань до вирішення: як влада Балтської громади підтримує переселенців

Запитання і пропозиції від переселенців, які були озвучені під час бесіди за круглим столом, що відбувся 9 січня, знайшли відгук у керівництва Балтської громади. Наразі всі вони – на етапі вирішення. Нагадаємо, що ініціатором і організатором круглого столу була наша редакція.

Нагадаємо, 9 січня у місті Балта, у конференц-залі Публічної бібліотеки відбулася зустріч керівництва Балтської громади з представниками внутрішньо переміщених осіб і громадських організацій.

Лист з проханням розглянути питання щодо можливості санітарної вирубки і самовивозу дров внутрішньо переміщеними особами вже надіслано міськрадою до Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України», чекають на позитивну відповідь.

Сімнадцять осіб отримали безкоштовну консультацію юриста, який також надає правову допомогу аж до призначення безкоштовного адвоката та захист особи в суді.

Також ВПО скористалися пропозицією про можливість звернення до психолога і фахівець вже працює з тими, хто потребує його допомоги. Наразі послугою скористалися п’ятеро осіб.

Публікація підготовлена за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю видання «Одеське життя» і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.

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Любов Кузьменко
Любов Кузьменко ПРОФІЛЬ

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