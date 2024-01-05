Пенсионные удостоверения, социальная пенсия, оформление документов: прошла прямая линия с Пенсионным фондом для переселенцев

Ответы на вопросы во время прямой телефонной линии предоставили Елена Болжеларская, начальник управления по обслуживанию граждан, и Анжела Немеш, заместитель начальника управления по вопросам выплат.

— Выдают пенсионные удостоверения пенсионерам среди ВПЛ, которые получили статус с 2014 года?

– Да. Чтобы заказать пенсионное удостоверение, вы можете обратиться в любой отдел обслуживания граждан (сервисного центра).

паспорт,

документ, подтверждающий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (кроме лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и сообщили об этом соответствующий контролирующий орган и имеют отметку в паспорте),

фотокарту.

В заявлении нужно указать, в каком отделе обслуживания граждан (сервисном центре) хотите получить документ. С полным перечнем сервисных центров и телефонами горячих линий можно ознакомиться: в личном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины (вкладка «Органы ПФУ»); на официальном сайте Пенсионного фонда Украины по ссылке (в главном меню выбрать вкладку «Контакты» → «Территориальные органы ПФУ»)

— Мне 57,5 ​​лет. Интересует вопрос социальной пенсии. Когда его можно оформить?

— Согласно статье 9 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (далее — Закон) в солидарной системе общеобязательного государственного пенсионного страхования назначаются следующие пенсионные выплаты: пенсия по возрасту, пенсия по инвалидности и пенсия в связи с утратой кормильца.

Лица имеют право на назначение пенсии по возрасту после достижения 60 лет при наличии страхового стажа не менее 15 лет по 31 декабря 2017 года. Начиная с 1 января 2018 право на назначение пенсии по возрасту после достижения возраста 60 лет имеют лица при наличии страхового стажа:

с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года – не менее 30 лет;

с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года – не менее 31 года.

В случае отсутствия, начиная с 1 января 2018 года, страхового стажа, право на назначение пенсии по возрасту по достижении возраста 63 года имеют лица при наличии страхового стажа:

с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года – от 20 до 30 лет;

с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года – от 21 до 31 года.

В случае отсутствия, начиная с 1 января 2019 года, страхового стажа, право на назначение пенсии по возрасту имеют лица по достижении возраста 65 лет при наличии страхового стажа:

с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года – от 15 до 20 лет;

с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года – от 15 до 21 года.

В случае отсутствия, начиная с 1 января 2018 года, необходимого страхового стажа на дату достижения возраста, пенсия по возрасту может быть назначена после приобретения лицом страхового стажа, определенного частями первой – третьей статьи 40 Закона на дату достижения соответствующего возраста. В случае отсутствия права на пенсию по возрасту, согласно этому закону, лица обращаются в органы социальной защиты по назначению социальной помощи как лицу, не имеющему права на пенсию, согласно ЗУ № 1727-IV от 18.05.2001 «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью».

— Оформили пенсионную карточку в Днепровском районе Киева. Пенсия должна была прийти через два месяца. Женщине 89,5 лет. Ждем с 30 октября. Когда может быть пенсия?

– Для получения более подробной консультации заявительница может обратиться в отдел обслуживания граждан № 4 в Днепровском районе г. Киева по телефону: (044) 296-82-62. С полным перечнем сервисных центров и телефонами горячих линий можно ознакомиться: в личном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины (вкладка “Органы ПФУ”); на официальном сайте Пенсионного фонда Украины по ссылке. В главном меню выберите вкладку “Контакты” → “Территориальные органы ПФУ”.

— Я 1963 года рождения. Работала на азотном предприятии. В этом году ушла на пенсию. Хорошую заработную плату получала до 2000 года. Все сведения остались в Северодонецке. Как быть в этом случае? Могу ли я потом перечислить пенсию с учетом информации о заработке до 2000 года?

– Для исчисления пенсии учитывается заработная плата (доход) за весь период страхового стажа, начиная с 1 июля 2000 года. По желанию пенсионера и при подтверждении справки о заработной плате первичными документами или в случае, если страховой стаж, начиная с 1 июля 2000 года составляет менее 60 месяцев, для исчисления пенсии также учитывается заработная плата (доход) за любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд по 30 июня 2000 года, независимо от перерывов (ст. 40 № ЗУ 1058-IV от 09.07.2003 «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»).

— Подавала документы на назначение пенсии в Покровск и получила отказ: «Неверно указана дата рождения». Звонила в Пенсионный фонд Покровска, там сказали, чтобы набрала вас. Что мне делать дальше?

— Вам необходимо обратиться в любой отдел обслуживания граждан (сервисный центр). С полным перечнем сервисных центров и телефонами горячих линий можно ознакомиться: в личном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины (вкладка «Органы ПФУ»); на официальном сайте Пенсионного фонда Украины по ссылке (в главном меню выбрать вкладку «Контакты» → «Территориальные органы ПФУ») или на официальной странице Главного управления Пенсионного фонда Украины в Днепропетровской области.