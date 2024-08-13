«На страже покоя»: в Одессе – антистрессовая пушистая выставка (фоторепортаж)

«Что может быть антристрессовее кошек?», – спрашивают организаторы выставки.

Действительно, что? Это же наши котики, наши пушистики!

Кстати, и названия всех представленных работ тоже антистрессовые. Потому как «На страже покоя» или «Ты как?» – кажется, тоже своеобразный ответ художницы на все, что с нами происходит в трудные военные времена.

А еще как совет: вы только всмотритесь в эти мордашки, в эти глаза. Они, похоже, пытаются нам с вами помочь. Хотя и от нас требуют помощи и заботы… Иногда просто общения.

«Как говорит автор, «когда началась война, мне стало тяжело писать. А в этих работах не ужас войны, а минутка передышки, она необходима и о ней нельзя забывать», – цитируют автора работ в творческом пространстве «Диалоги».

Каждая работа – это действительно минутка особенного отдыха. Конечно же, антистрессового.

Всмотритесь в представленные фотографии. Хотя, конечно, лучше увидеть каждую работу «вживую».

Выставка продолжается до 23 августа. Время работы: вторник-суббота с 15:00 до 19:00. Адрес: Соборная площадь, 2. Творческое пространство «Диалоги».

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