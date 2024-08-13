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«На страже покоя»: в Одессе – антистрессовая пушистая выставка (фоторепортаж)

«На страже покоя»: в Одессе – антистрессовая пушистая выставка (фоторепортаж)

В одесском творческом пространстве «Диалоги» на Соборной площади, 2 до 22 августа можно насладиться выставкой живописи и графики «АНТИстресс». Все представленные работы – Ольги Разинкиной. И все они пушистые. Ведь речь идет (вы уже догадались!) о котиках.

«Что может быть антристрессовее кошек?», – спрашивают организаторы выставки.

Действительно, что? Это же наши котики, наши пушистики!

Выставка АНтистресс в Одессе

Кстати, и названия всех представленных работ тоже антистрессовые. Потому как «На страже покоя» или «Ты как?» – кажется, тоже своеобразный ответ художницы на все, что с нами происходит в трудные военные времена.

А еще как совет: вы только всмотритесь в эти мордашки, в эти глаза. Они, похоже, пытаются нам с вами помочь. Хотя и от нас требуют помощи и заботы… Иногда просто общения.

Выставка в котиками в Одессе

«Как говорит автор, «когда началась война, мне стало тяжело писать. А в этих работах не ужас войны, а минутка передышки, она необходима и о ней нельзя забывать», – цитируют автора работ в творческом пространстве «Диалоги».

Каждая работа – это действительно минутка особенного отдыха. Конечно же, антистрессового.

Выставка в Одессе: котики

Всмотритесь в представленные фотографии. Хотя, конечно, лучше увидеть каждую работу «вживую».

Выставка «АНТИстресс»
Выставка «АНТИстресс»-2
Выставка «АНТИстресс», носики
Выставка «АНТИстресс», грустный котик
Выставка «АНТИстресс»-3
Выставка «АНТИстресс»-4
Выставка «АНТИстресс» в Одессе
Выставка «АНТИстресс», посетитель
Выставка «АНТИстресс»-7
Выставка «АНТИстресс», ступеньки
Выставка «АНТИстресс»-9
Выставка «АНТИстресс», портрет
Выставка «АНТИстресс», кот-ориентал
Выставка «АНТИстресс»-5
Выставка «АНТИстресс»-6
Выставка «АНТИстресс», пространство "Диалоги"

Выставка продолжается до 23 августа. Время работы: вторник-суббота с 15:00 до 19:00. Адрес: Соборная площадь, 2. Творческое пространство «Диалоги».

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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