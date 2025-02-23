Как сообщают Силы обороны юга Украины, один из дронов упал на частный жилой дом, отчего дом загорелся. Предварительно пострадали три человека.
По данным областного управления ГСЧС, в местах попадания вражеских дронов вспыхнули пожары. Их оперативно ликвидировали.
«Поврежден частный жилой дом, пострадали 3 человека», – подтвердили в ГСЧС.
Кроме того, в ведомстве показали, как тушили пожары на местах «прилетов»:
По информации Воздушного командования «Юг», в ночь на 23 февраля 2025 года на юге страны силы противовоздушной обороной сбили 18 вражеских ударных беспилотников типа Shahed и беспилотников других типов, из которых 12 – в Одесской области.
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