Одесские истории: как в Одессе 100 лет назад показывали «трехмерное кино»

6 ноября 1912 года в столичных газетах появилось сообщение, что в Одессе впервые в Российской империи будет продемонстрировано представление «Кинопластикона» — синематографа без экрана.

Для того чтобы одесситы смогли посмотреть на заграничное чудо, пришлось для показа «трехмерного кино» специально переоборудовать и приспособить помещение на улице Ланжероновской, 28. Ничего подобного до того времени Одесса не видела.

«Театр искусственных людей», как «Кинопластикон» называли в Европе, был основан на голографической проекции. Для демонстрации спектакля требовалось немного: специальное помещение, лист стекла и особое освещение. На пустой сцене вдруг начинали появляться и исчезать фигуры и предметы, которые становились прозрачными или превращались из одного в другой. Это не только давало полную иллюзию настоящего театрального действия, но и напоминало появление призраков. Газеты описывали это так: «Действующие лица вxoдят, играют на различных инструментах, садятся на настоящую мебель, поют под аккомпанемент оркестра, исчезают за кулисы, возвращаются, раскланиваются с публикой».

«Кинопластикон» работал до начала Первой мировой войны. При этом одесские умельцы пытались даже усовершенствовать изобретение: они экспериментировали со звуком, записывая его на грампластинку.

Сама технология «Кинопластикона», которую по-другому еще называли «эффектом Пеппера», была изобретением англичан — инженера Генри Диркса и профессора химии Джона Пеппера, хотя газеты упорно называли их немцами. Разработал технологию Диркс, а усовершенствовал для демонстрации в театре Пеппер.

На международной кинематографической выставке это изобретение получило высшую международную награду и особый приз Нижней Австрии. Кстати, эту технику, основанную на эффекте камеры-обскуры, иллюзионисты используют до сих пор.

Источники: odessa.web2ua.com, uc.od.ua, starosti.ru

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