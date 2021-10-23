Архитектурные тайны Одессы: удивительная история Дворца Абазы

Одесситов сложно удивить роскошными архитектурными шедеврами с пышной лепниной — один Пассаж чего стоит! Однако к зданию Музея западного и восточного искусства жители города относятся по-особенному, ведь здесь находится одно из самых лучших в Украине собраний художественных ценностей. Дом, в котором расположен музей, был построен полтавским помещиком Александром Абазой. В этом году зданию исполняется 165 лет, а его первому владельцу — 195 лет.

Дворец строил сын ресторатора

Дом Абазы, а ныне здание музея, располагается на Пушкинской, 9, на углу Дерибасовской и Греческой улиц. Он признан памятником истории и архитектуры государственного значения.

Многие ошибочно считают, что здание строили для министра финансов империи Александра Агеевича Абазы, однако это не так. Заказчиком строительства и его первым владельцем был его двоюродный брат, представитель того же дворянского рода Александр Михайлович Абаза. Он участвовал в Крымской войне, служил адъютантом у генерала Лидерса в Южной армии. После смерти матери он получил в наследство деревню в Полтавской губернии и двухэтажный дом в Одессе. А когда вышел в отставку и окончательно переехал в Полтаву, был избран полтавским городским головой.

Создание проекта и строительство дома в Одессе Абаза доверил архитектору Людвигу Оттону — сыну знаменитого одесского ресторатора, которого Пушкин прославил в «Евгении Онегине». Первый камень в фундамент нового дома был заложен в 1856 году, а полностью готовое здание было «сдано» владельцу в 1858 году.

Какого-то единого стиля в архитектурном облике здания нет, оно построено в очень популярном в XIXвеке духе эклектики — смешения разнородных стилей и направлений. Тем не менее здание выглядит на редкость гармонично и пропорционально. В его облике черты французского барокко мирно сосуществуют с элементами ампира и рококо.

Постоянно жить в роскошном дворце никто не собирался — он задумывался как место для проведения торжественных вечеров, балов, приемов и праздников. Сам дом в Одессе так и называли — «дворец господина Абазы».

Мраморная лестница и козырек-«новодел»

План внутренних помещений дома был позаимствован из французской архитектуры — лепнина, резьба, бронзовая фурнитура. А так как Абаза был завзятым театралом и неплохим актером, он пожелал, чтобы в доме непременно была комната, приспособленная для домашнего театра. При строительстве дома для полтавского помещика архитектор Оттон в некотором роде опередил время — балконы наподобие того, что находится на углу дома, вошли в моду только через 50 лет.

Парадная лестница дворца вырезана из ценнейшего каррарского мрамора и возведена без несущих балок, отчего создается впечатление, что она висит в воздухе. Над входом нависает изящный козырек, который выполнен из тончайшего чугунного литья. Правда, это «новодел», так как оригинальное изделие до наших времен не дожило. Во время одного из ремонтов современным мастерам пришлось восстановить его, используя рисунки и фотографии. А ворота со стороны Греческой улицы до сих пор украшает фрагмент герба рода Абаза — голова степного быка.

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В доме Абазы размещалась церковь

В доме Александр Абаза прожил сравнительно недолго, и после отъезда в Полтаву продал его владельцам банкирского дома Рафаловичей. Когда Александр Рафалович разорился, кстати, не без помощи министра финансов, принадлежавшего также к славному молдавскому роду Абаза, дворец перешел в городскую собственность. Сначала здесь «квартировали» одесская судебная палата, канцелярия местного самоуправления Российского общества Красного Креста.

А немного позже разместили 4-ю мужскую гимназию, попечителем которой стал Анжело Анатра. Его стараниями в гимназии была устроена небольшая Александ­ринская церковь, находившаяся в зале со сферическим потолком, который был предназначен для домашнего театра.

После революции зданию в какой-то мере повезло — до начала 1920-х годов здесь еще доучивались гимназисты, а с 1923 года в его стенах разместили музей, который носил название художественного. Музей создали из экспонатов, которые «позаимствовали» в частных коллекциях, городском музее изящных искусств, Эрмитаже, кабинете истории искусств Новороссийского университета, Киевском музее западного и восточного искусства. Кстати говоря, кроме Одессы, такого рода музеи были только в Киеве и Львове. В 1938 году к музею в «доме Абазы» «подселили» Союз архитекторов.

Свое нынешнее название — Музей западного и восточного искусства — учреждение получило после войны. Также примерно в это время в экспозиции открылся отдел, посвященный старой Одессе.

Во время Второй мировой войны дворец почти не пострадал — его избрал своей резиденцией генерал-губернатор румынских войск Герман Пынтя. Одесситам он был хорошо известен тем, что когда-то пытался отучить их щелкать семечки, издав соответствующий приказ.

На сегодняшний день экспозиция музея состоит из 23 залов и трех отделов: античного, западного и восточного. В фондах музея хранится около 10 тысяч экспонатов, среди которых много работ известных мастеров Европы XVI века, античные скульптуры, старинные ювелирные украшения Индии, изделия мастеров Древнего Китая, а также мебель и фарфор. Здание музея сейчас находится далеко не в лучшем состоянии и требует срочной реставрации, однако, судя по событиям последних месяцев, реставрация «дому Абазы» не грозит. Во всяком случае, в ближайшее время.

Караваджо: шедевр или подделка?

В коллекции шедевров западного искусства музея была картина «Взятие Христа под стражу», или «Поцелуй Иуды», написанная итальянским художником Микеланджело Караваджо. В 2008 году полотно было украдено, и обнаружили его через несколько лет в Берлине. Картину удалось вернуть, и сейчас она хранится в Киеве в качестве вещественного доказательства. Вернется ли Караваджо в Одессу и когда, пока неизвестно. По экспертным оценкам, картина Караваджо — не подлинник, а копия. Считается, что, в лучшем случае, ее сделал сам художник.

Источники: viknaodessa.od.ua, odessa.travel

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