Отключения света в Одессе: кому не повезет в воскресенье 7 ноября

Завтра, в воскресенье, 7 ноября, в Одессе запланировано очередное плановое отключение электроснабжения.

Как сообщает сайта “Блэкаут” со ссылкой на данные компании “ДТЭК Одесские электросети”, без света останутся несколько десятков домов в Суворовском районе.

В частности, с 08:00 до 20:00 блэкаут затронет такие адреса:

1-й Соляной переулок

1, 3, 6, 7, 8, 3а, 1б, 2а, 9, 8а, 1а, 10а, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 24, 26, 28;

2-й Соляной переулок

3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19;

4-й Соляной переулок

4, 6, 6а, 7, 8, 9, 9в, 13;

6-й Соляной переулок

3, 4, 5, 5а, 6, 8;

7-й Соляной переулок

4, 14, 20а, 20б, 22, 24