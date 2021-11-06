Отключения света в Одессе: кому не повезет в воскресенье 7 ноября

Завтра, в воскресенье, 7 ноября, в Одессе запланировано очередное плановое отключение электроснабжения.
Как сообщает сайта “Блэкаут” со ссылкой на данные компании “ДТЭК Одесские электросети”, без света останутся несколько десятков домов в Суворовском районе.
В частности, с 08:00 до 20:00 блэкаут затронет такие адреса:
- 1-й Соляной переулок
1, 3, 6, 7, 8, 3а, 1б, 2а, 9, 8а, 1а, 10а, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 24, 26, 28;
- 2-й Соляной переулок
3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19;
- 4-й Соляной переулок
4, 6, 6а, 7, 8, 9, 9в, 13;
- 6-й Соляной переулок
3, 4, 5, 5а, 6, 8;
- 7-й Соляной переулок
4, 14, 20а, 20б, 22, 24